里長涉賄當選無效 補選又見樁腳買票

苗栗縣後龍鎮南龍里長補選傳出賄選，苗栗地檢署檢察官當庭逮捕呂姓樁腳並聲請羈押禁見，法官改裁3萬元交保，全案持續偵辦中。本報資料照片 苗栗縣後龍鎮南龍里黃姓前里長因賄選當選無效確定，里長補選苗栗地檢署查出呂姓樁腳涉嫌1票1000元為李姓落選人買票，檢察官前天傳喚呂到案當庭逮捕，並聲請羈押禁見，法官改裁3萬交保，全案持續偵辦中。

苗栗地檢署檢察官蔡明峰指揮調查局苗栗縣調查站、竹南警察分局，偵辦呂姓樁腳為南龍里長補選李姓落選人，涉嫌1票1000元賄選，前天傳喚呂男，及杜姓男子等19名選民到案，查扣疑似賄款5萬2000元。

檢察官訊問後，認定呂男涉嫌違反公職人員選舉罷免法嫌疑重大，且有與證人勾串之虞，當庭逮捕，並向苗栗地方法院聲請羈押禁見，法官裁定3萬交保，檢察官另諭令杜男2萬交保候傳，其餘18人限制住居或請回。

後龍鎮南龍里黃姓前里長，因涉及賄選判決當選無效確定，8月26日補選投票結果，林容朱430票當選，李姓落選人334票，縣選舉委員會9月1日公告林容朱當選，並頒發當選證書，苗檢指出，補選投票前，查賄團隊早於8月7日，召開查察賄選聯繫會議整合情資，並順利偵破。