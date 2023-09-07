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刑警小隊長涉替車行查員工個資 前同事作證不清楚細節

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市警中正第一分局偵查隊顏姓小隊長，多年前疑似經北投承德路六段一家車行老闆等人，請託查個資，涉嫌洩漏國防以外秘密及貪汙圖利等罪。士林地檢署、廉政署今搜索顏的辦公桌，帶回顏員釐清案情，北投分局一名偵查佐今到案作證，稍早已返回工作崗位。

檢廉日前接獲告發，顏小隊長涉在2018年至2021年間，經車行楊姓老闆等多人請託，違法幫忙查個資，恐涉嫌收受不法或圖利他人等，今天專案小組上午搜索中正一分局顏員的辦公室及住處，並帶回釐清案情。

據悉，今早檢廉專案小組搜索顏員辦公室，消息曝光後，不少資深老刑警備感訝異怎會涉案，顏在北市從警20多年，同事朋友評價他不缺錢，更是沒有心機的好人，對偵辦刑案具有熱忱，平時更會傳承年輕員警辦案技巧，為人處世各方面經常熱心過頭，好評不斷，也有可能因熱心遭人利用。

檢廉調查，顏員時任北投分局偵查隊小隊長，與轄區人士交往密切，涉受託以警用系統調閱多筆個人資料，其中包含士林北投區資深前議員林瑞圖的助理，另，顏也涉找同事協助，替承德路六段一家車行楊姓老闆，查詢應徵員工有無前科紀錄等個資。

今除了顏員遭專案小組帶回調查，北市建築管理工程處人員、北投警分局偵查隊吳姓偵查佐，經廉政署通知今日也同步前往製作證人筆錄，但不清楚車行與顏員關係。

北投 老闆 個資

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