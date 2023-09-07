網購生魚片刀被當武士刀送辦雖不起訴 廚師要不回名家刀

彰化縣知名日式料理店張姓廚師去年從日本網購一把「御庖刀」，海關查扣送驗認定為武士刀，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦，張強調該把刀是生魚片專用廚刀，雖獲桃園地檢署不起訴處分，但檢方聲請沒入刀具獲准。張強調刀具出自日本名家之手，提出抗告並申請返還，但高等法院仍駁回抗告，准予宣告沒收。

張姓廚師今天表示，對於裁定結果非常失望，他認為，這明明是一把廚師用的生魚片廚刀，卻被刑事人員認定為武士刀，在美國如果是相同情形，會由第三方公證人再做專業認定，而不是這樣「便宜行事」，雖然依法已不得再提抗告，但他仍希望立委等民代可以提出合理修法，以免再有此類讓人覺得司法不公的裁定，也造成廚師等專業人士的困擾。

張姓廚師說，這把廚刀出自日本知名的「本燒」廚刀鍛造師玄海正國之手，刀刃表面有富士山紋路，刀鞘由已故匠師水野八雲製作，整把刀已被視為藝術品，因此不希望因誤解而遭查扣、銷毀。

去年張姓廚師在網站標得購買後，郵遞來台，桃園機場的海關開箱查驗，懷疑為管制刀械，送交桃園警方鑑定。桃園市警局鑑定發現該把刀刀刃長度超過卅五公分、刀柄長度也超過十五公分、且單邊開鋒，屬管制的武士刀，因且未事先申請，屬違禁物，查扣該把刀並將張送辦。不過後來獲不起訴，但因刀具被認定是武士刀，檢方因此聲請沒收。桃園地院七月間裁准沒入刀具，張認為無理，提起抗告。

張姓廚師認為，武士刀與生魚片刀皆為日式刀具，外型相似但功能不同，殺傷力迥異，生魚片刀非槍砲條例所規範具有高危險度之刀械。鑑識單位不具有日本料理專業，將外形相似之生魚片刀認定為武士刀，乃專業知識不足所致，因此提起抗告，請求撤銷原裁定，准予將扣押的廚刀發還。