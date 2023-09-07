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北市警中正第一分局小隊長疑涉洩密罪 移送士檢複訊
台北市警中正第一分局偵查隊顏姓小隊長，多年前疑似收受一家修車廠業者請託，幫忙業者查個資，涉嫌洩漏國防以外秘密、偽造文書等罪，今天上午士林地檢署指揮廉政署，搜索顏小隊長分局辦公桌，帶回顏釐清案情。廉政署稍晚將顏移送至士林地檢署複訊。
今天早上8點多，士林地檢署指揮廉政署搜索顏小隊長分局辦公桌，帶回顏到案說明，全案案情、被告及證人所涉法條，尚待釐清。廉政署預計於今晚7點至8點間，將顏移送士林地檢署複訊。
中正警第一分局回應，士林地方檢察署指揮廉政署及本分局，針對本分局偵查隊顏姓小隊長個人疑似涉及不法等情進行查處，本分局秉持毋枉毋縱、不庇縱及警紀警辦之精神，全力配合地檢署調查，針對員警違法違紀事件從嚴查辦，以維警察形象。
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