獄友戴綠帽毒駕2死1傷 中部首件國民法官開審座無虛席

台中男子劉俊龍毒駕在市區亂竄釀2死1傷慘劇，是台中地院首件由國民法官實際審理案，今下午開庭吸引大批人旁聽，法庭座無虛席，劉稱自己被同房獄友「帶綠帽」才釀禍，有國民法官目睹撞擊畫面、遺體照也不禁皺眉、面色凝重，中院原預計一天內審完就宣判，仍因程序繁雜，明早9點繼續審理。

台中地檢起訴指出，劉男（48歲）今年1月14日吸安非他命，15日晚上7點開車經東區復興路、立德街追撞1輛停等紅燈小客車，劉怕無照、毒駕行為曝光，央求對方游姓車主不要報案但未獲理會，最後一路狂飆連闖10個紅燈、逆向，撞死騎車的葉姓男子（65歲），雙載的連姓女子（38歲）。

台中地院表定今下午1點30分開庭，但不到1點庭外就有排隊人潮將近60、70人都打算旁聽，除了中檢、中院司法官，也有南部檢察官特別北上，但第1國民法庭旁聽席僅約50位，今天也無另安排延伸法庭、或發號碼牌管制人流，導致不少人因席滿無法旁聽，或是僅能站在法庭門邊。

而法庭大門2點才敞開，直至人員全部就位，2點15分才正式開庭；全案由審判長兼受命法官唐中興、陪席法官陳培維、李怡真及6位國民法官審理。

劉男就被訴毒駕、公共危險致死及肇逃致死等罪嫌均坦承認罪，其辯護人表示僅就量刑部分答辯。台中地檢署由公訴檢察官張凱傑、黃芝瑋負責蒞庭，張凱傑開審陳述提到，檢察官是公益代表人，不論有利、不利被告他們都會一律注意。

張凱傑也詳述死者葉男是個好爸爸，另名連女也是位孝順的女兒，當天和姊姊外出要買父母赴北海道旅遊的用品，卻雙雙在過年前5天遭撞死。

檢方並以PPT方式，將劉男5分鐘在市區3公里多路段連闖10個紅燈、5處逆向狂飆路線，搭配監視器影像呈現，當播放到撞擊被害人瞬間時，有國民法官目睹面色凝重，皺眉一臉難以置信模樣，劉俊龍則面無表情，坐在一旁的被害人家屬則暗自啜泣拭淚。

審理過程中，檢方提示包括死者遺體照片等「刺激性證據」前，特別要求將法庭大螢幕投影關閉，並經審判長唐中興同意，唐告知家屬「證據也是一個痛」，讓家屬先行離席避免目睹衝擊性畫面。

另檢方就犯罪事實辯論時，劉男坦言很抱歉「但當時心都亂了」，沒到到機車就撞上，還說上次吸毒是19年前，最近因同房獄友和他同居女友搞在一起，他很恨，女友又一再騷擾他和媽媽，又好幾天沒睡，精神不好才撞上，起初辯稱不知撞到人，最後才改口說有撞到。

今天審理過程中，6位國民法官沒有人提出問題詢問，檢察官主張劉男一共涉犯刑法第185之3條第1項毒駕、道交條例第86條第1項第2款及刑法第185條第2項無照公共危險致死，刑法第185之4條第1項駕駛致死肇逃及過失傷害等一共4罪。

由於審判長唐中興上次準備程序時，原預計今一天內審理完畢即宣判，但因考量整體程序、當事人陳述意見等利益，今下午5點開庭完畢，諭知明天上午9點繼續審理。