聽新聞
test
0:00 / 0:00
婦人嫌鄰居油煙影響她 狂檢舉數十次挨告反被判賠1萬元
高雄陳姓婦人在自家大樓廚房製作便當外送，住在樓上的胡姓鄰居不滿油煙影響到她，向工務局、環保局、都發局等多個單位檢舉超過50次，但市府單位會勘後都認為陳女沒有違規，陳女不滿胡女亂檢舉，甚至在大年初一報警3次，怒向胡女求償10萬元，法官認為胡女屬於惡意檢舉，判她應賠1萬元。
陳女原本經營素食餐廳，後來關門後，在家裡改作素食餐點外送，同棟的胡姓鄰居，因在家聞到油煙味，質疑陳女在家裡製作便當造成油煙外飄，影響到她的生活，多次抗議無效後，轉向各權責機關檢舉。
胡女先向都發局檢舉陳女違規營業，但都發局查無營業事證，胡女又向環保局檢舉油煙逸散導致空污16次，還向工務局檢舉陳女在走廊堆放私人雜物，接著又報警稱陳女招牌占用路面，有次還在大年初一報警3次，但警方、市府單位到場稽查後，都認定陳女沒有違法。
陳女不滿胡女檢舉，還在住家頻繁製造噪音，影響她的居家安寧，害她罹患憂鬱症，得要求診身心科，怒告胡女亂檢舉求償10萬元。
高雄簡易庭審理時，胡女反駁稱陳女說的檢舉案件她都沒印象，她也沒有製造噪音騷擾陳女，她才是被陳女油煙影響到的受害者。
法官根據市府各機關稽查的結果回函，確認陳女無任何違規事由，經稽查機關回復胡女後，胡女仍一再檢舉，已嚴重影響陳婦生活，判她應賠1萬元，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言