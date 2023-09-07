嘉義女不堪長照壓力悶死父親適用國民法官法 嘉義地院分案確定

女子因不堪長期照護失智老父壓力，涉嫌悶死父親後服藥輕生獲救。示意圖／ingimage

嘉義縣竹崎鄉盧姓女子不堪長期照顧失智老父壓力，今年6月間涉嫌悶死父親後服藥輕生，經搶救脫離險境；檢方依殺害尊親屬罪嫌向法院聲請羈押獲准。該案適用國民法官法，上午檢方偵查終結，移審嘉義地方法院。嘉義地院抽籤分案結果，由國民法官專庭即刑事第五庭負責審理。

嘉義地院表示，嘉義地檢署檢察官今日就盧姓被告涉犯刑法第272條、第271條第1項殺害直系血親尊親屬案件提起公訴，並將被告移審。依國民法官法第5條第1項第2款規定，屬於故意犯罪因而發生死亡結果的情形，應行國民參與審判。今日經抽籤分案結果，由國民法官專庭即刑事第五庭負責審理，合議庭成員為審判長張志偉、法官陳盈螢（陪席法官）、法官鄭諺霓（受命法官），未來將依國民法官法及刑事訴訟法之相關規定進行審理。

另因被告在押中，經移審後，強制處分事項，依分案作業規定及刑事庭會議決議，經抽籤分由非國民法官專庭的刑事第一庭負責處理，合議庭成員為審判長王慧娟、法官林家賢（陪席法官）、法官王品惠（受命法官）。

嘉義地院表示，今日進行訊問後，盧女坦承殺害其父，並有卷內相關證據資料佐證，涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌重大。且犯後旋即服用大量安眠藥企圖輕生，罹患憂鬱症，案發後所生自責壓力，及欠缺生活重心，同住家人所能給予的支持有限，非無自殘、不到庭接受審判等可能規避司法程序的情形，因此有相當理由認為有規避司法程序的羈押原因，有羈押的必要性，應予羈押。

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