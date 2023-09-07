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「到你媽墳頭談」宜蘭男不滿情敵挑釁 糾眾群毆涉殺人未遂

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭莊姓男子月前不滿女友陳姓女子和1名林姓男子關係曖昧，約林男把話講清楚，林男回了句「要談就到你媽墳頭談」，莊男勃然大怒，糾集3名男性友人，讓陳女先將林男約出，趁機包圍林男痛毆，一人持塑膠三角錐狂打頭部，造成林男重度昏迷；檢方日前依殺人未遂罪嫌起訴5人。

起訴書指出，26歲莊男不滿林男不斷邀約女友，便傳訊息要與他把話談開，林男不以為意，回了句「到你媽墳頭談」，莊男懷恨在心，告訴18歲吳男、19歲魏男與21歲謝男，要把林男教訓一頓，並讓女友傳訊息給林男，假意晚上約會。

陳女今年6月30日將林男約出，晚上11時許在某間超商碰頭；莊男與其他3人分乘2輛汽車，7月1日凌晨1時56分許抵達超商，還看到林男撫摸陳女頭、腰，更加憤怒；2時6分，謝男與魏男先下車包圍林男，莊男和吳男隨後到場。

4人對林男頭部、下半身拳打腳踢，吳男更是拿出交通用塑膠三角錐，猛敲林男頭部，造成多處受傷流血，林男當場昏迷；發洩情緒後，莊男率先離去，魏男將林男拖到路旁扔下，其他人跟著離開。路人經過看到奄奄一息的林男趕緊報警，送醫時昏迷指數8，經搶救後脫離生命危險。

警方獲報後循線追捕莊、魏、謝3人，移送後地院裁定收押，後續也陸續鎖定吳男、陳女到案。莊男等人坦承犯行，但稱只是要教訓林男，無殺人犯意；檢方認為4人攻擊頭部有致人於死的可能，依涉犯殺人未遂罪嫌起訴5人。據了解，莊男出身警察家庭，卻衝動犯錯，可能將身陷囹圄。

宜蘭地檢署開出3名檢察官助理缺額，月薪約為4萬6。記者陳敬丰／攝影
宜蘭地檢署開出3名檢察官助理缺額，月薪約為4萬6。記者陳敬丰／攝影

殺人 女友 宜蘭

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