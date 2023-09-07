每票2000元買票 台南里長候選人錢素菊二審仍獲緩刑

台南南化里長候選人錢素菊去年10月至11月間，親自或透過洪、呂、沈姓樁腳，以每票現金2000元，行賄其選區內選民，一審認錢女交付賄賂罪處2年，向公庫支付10萬元，緩刑5年，上訴二審後今天宣判，仍判2年、緩刑5年，但改判支付公庫20萬元及接受12小時法治教育課程。

台南高分院宣判，原判決關於錢素菊刑的部分撤銷，錢素菊處2年，緩刑5年，並應於判決確定日起1年內，向公庫支付20萬元，及1年內完成12小時的法治教育課程，褫奪公權5年。

台南檢警調據報，錢女去年10月至11月間，親自或透過洪姓樁腳，以每票現金2000元，行賄其選區內選民，企圖影響選舉結果，11月15日持搜索票扣得現金10多萬元，拘提錢女及洪姓樁腳外，另傳喚20多位選民釐清案情，訊後聲押錢女。

隔天，台南地院裁定10萬交保，檢方抗告，台南高分院撤銷原裁定發回，台南地院更裁，改准以20萬元交保，且不得有湮滅或勾串證人。錢女也因而落選。

一審認錢女共同對有投票權之人交付賄賂罪處2年，緩刑5年，向公庫支付10萬元，褫奪公權5年，扣案賄賂7萬8千元沒收。