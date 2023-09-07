桃園男和15歲小女友8個月嘿咻10次 鬧出「人命」下場曝
北上到桃園工作的羅姓男子認識小女友後，雙方於8個月內涉嫌嘿咻10次，後經小女友的爸爸發現女兒不對勁，帶往醫院就診始曝光，羅男遭桃園地檢署依依妨害性自主罪起訴，聲請以簡易判決處刑；桃園地院日前審結，羅男對未滿16歲女子性交共10罪，各處徒刑4月，應執行有期徒刑6月，本案可上訴。
據了解，24歲羅男2021年初自高雄北上謀職，期間疑似透過網路認識15歲少女，雙方交往沒多久就成為男女朋友。2人並自當年的10月起至2022年5月底止，涉嫌在羅男的中壢租屋住處「愛愛」，共計10次。後來小女友身形漸大，被爸爸發現有異，帶往醫院就診後確認懷孕，並向桃市警婦幼警察隊報案，辦案人員傳喚羅男到案製作筆錄後，依涉嫌妨害性自主罪，移送桃園地方檢察署偵查起訴，雙方案發後分手，羅男也搬離租屋處。
法官調查，羅姓被告涉嫌性侵小女友10次，依法1罪1罰，依妨害性自主罪，各處有期徒刑4月，應執行有期徒刑6月，但審酌他與少女原為情侶關係，明知少女案發期間為14歲以上未滿16歲之人，身心發展尚未成熟，且處於人格發展的重要階段，對男女關係仍屬懵懂，竟未能克制己身慾望，與少女性交10次，因此致她懷孕，嚴重害及少女身心健康及性自主意識的健全發展，念及飯後坦承犯行，迄今尚未取得少女家屬諒解或賠償損失，就所犯10罪分別量刑。
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