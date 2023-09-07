快訊

注意雷擊、強陣風、淹水！17縣市大雨特報恐下到晚上

幕後／侯傅會 冰山下真相還是未知數

恭喜！Selina生了 「小腰果」報到肺積水嚇壞全家

桃園男和15歲小女友8個月嘿咻10次 鬧出「人命」下場曝

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

北上到桃園工作的羅姓男子認識小女友後，雙方於8個月內涉嫌嘿咻10次，後經小女友的爸爸發現女兒不對勁，帶往醫院就診始曝光，羅男遭桃園地檢署依依妨害性自主罪起訴，聲請以簡易判決處刑；桃園地院日前審結，羅男對未滿16歲女子性交共10罪，各處徒刑4月，應執行有期徒刑6月，本案可上訴。

據了解，24歲羅男2021年初自高雄北上謀職，期間疑似透過網路認識15歲少女，雙方交往沒多久就成為男女朋友。2人並自當年的10月起至2022年5月底止，涉嫌在羅男的中壢租屋住處「愛愛」，共計10次。後來小女友身形漸大，被爸爸發現有異，帶往醫院就診後確認懷孕，並向桃市警婦幼警察隊報案，辦案人員傳喚羅男到案製作筆錄後，依涉嫌妨害性自主罪，移送桃園地方檢察署偵查起訴，雙方案發後分手，羅男也搬離租屋處。

法官調查，羅姓被告涉嫌性侵小女友10次，依法1罪1罰，依妨害性自主罪，各處有期徒刑4月，應執行有期徒刑6月，但審酌他與少女原為情侶關係，明知少女案發期間為14歲以上未滿16歲之人，身心發展尚未成熟，且處於人格發展的重要階段，對男女關係仍屬懵懂，竟未能克制己身慾望，與少女性交10次，因此致她懷孕，嚴重害及少女身心健康及性自主意識的健全發展，念及飯後坦承犯行，迄今尚未取得少女家屬諒解或賠償損失，就所犯10罪分別量刑。

24歲羅姓男子與未滿16歲小女友交往8個月內愛愛10次，後因小女友懷孕事情曝光，桃園地院依羅男對未滿16歲女子性交共10罪，各處徒刑4月，應執行有期徒刑6月，本案可上訴。記者陳恩惠／攝影
24歲羅姓男子與未滿16歲小女友交往8個月內愛愛10次，後因小女友懷孕事情曝光，桃園地院依羅男對未滿16歲女子性交共10罪，各處徒刑4月，應執行有期徒刑6月，本案可上訴。記者陳恩惠／攝影

女友 桃園 妨害性自主

延伸閱讀

用透視禮服比性感！羅伯派汀森女友一轉身屁股蛋全露、新「黑寡婦」白色蕾絲裡面看光光

李奧納多又蒐集一位25歲辣模！新女友不僅是「盛世美顏」還是老佛爺的謬思之一

月薪75K！台大男哀「存不了錢」網見「2項花費」反轟：你的問題

「未來少女 X beanfun!熱力應援站」9月4日– 9月17日快閃三創生活園區

相關新聞

私立再興小學遭侵占代辦費4000萬 校董張光正150萬交保

北市私立再興小學傳出校方疑似將向學生家長收取的部分現金費用，先存入人頭帳戶再侵占入己，自2013至2023年10年間，侵...

職籃球星偷吃球迷傳鹹濕簡訊 妻要離婚意外曝光他職業和薪水

台灣職業籃球P.League+（PLG）球隊新竹街口攻城獅前球員潘冠翰外遇女球迷，兩人確定要連帶賠償30萬元給妻子；妻子...

北市警第一分局遭搜索 偵查隊小隊長疑涉洩密罪被帶回

台北市警中正第一分局偵查隊顏姓小隊長，多年前疑似收受一家修車廠業者請託，幫忙業者查個資，涉嫌洩漏國防以外秘密、偽造文書等...

桃園男和15歲小女友8個月嘿咻10次 鬧出「人命」下場曝

北上到桃園工作的羅姓男子認識小女友後，雙方於8個月內涉嫌嘿咻10次，後經小女友的爸爸發現女兒不對勁，帶往醫院就診始曝光，...

應召女喝「迷姦奶茶」一秒昏睡 他拖上床性侵洗劫判關10年半

男子李峻宇去年約女子性交易，卻讓對方喝下摻有俗稱「迷姦藥」藥水的奶茶，趁女子昏迷失去意識時性侵得逞，並搶走裝有8000元...

法官下周傳喚高虹安查論文抄襲案 這件比貪汙案「更早」開庭

新竹市長高虹安2022年競選期間被爆料涉及將2017年與資策會同仁共同發表的2篇期刊論文重製在個人博士論文中，資策會自訴...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦