桃園男和15歲小女友8個月嘿咻10次 鬧出「人命」下場曝

北上到桃園工作的羅姓男子認識小女友後，雙方於8個月內涉嫌嘿咻10次，後經小女友的爸爸發現女兒不對勁，帶往醫院就診始曝光，羅男遭桃園地檢署依依妨害性自主罪起訴，聲請以簡易判決處刑；桃園地院日前審結，羅男對未滿16歲女子性交共10罪，各處徒刑4月，應執行有期徒刑6月，本案可上訴。

據了解，24歲羅男2021年初自高雄北上謀職，期間疑似透過網路認識15歲少女，雙方交往沒多久就成為男女朋友。2人並自當年的10月起至2022年5月底止，涉嫌在羅男的中壢租屋住處「愛愛」，共計10次。後來小女友身形漸大，被爸爸發現有異，帶往醫院就診後確認懷孕，並向桃市警婦幼警察隊報案，辦案人員傳喚羅男到案製作筆錄後，依涉嫌妨害性自主罪，移送桃園地方檢察署偵查起訴，雙方案發後分手，羅男也搬離租屋處。