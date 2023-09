法官下周傳喚高虹安查論文抄襲案 這件比貪汙案「更早」開庭

新竹市長高虹安2022年競選期間被爆料涉及將2017年與資策會同仁共同發表的2篇期刊論文重製在個人博士論文中,資策會自訴高虹安違反著作權法,台北地院已通知高虹安本月12日上午出庭答辯,進行調查程序。

高虹安的國會助理酬金、加班費涉嫌貪汙案,台北地院排定本月25日起分三梯次傳喚高的前助理陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷、王郁文出庭,10月11日傳喚高虹安,如果違反著作權法案高虹安出庭,就更「早」於貪汙案現身法庭。

事實上,法院今年3月21日先傳喚資策會調查,其時,資策會委任律師陳家輝、周宇修出庭,採不公開審理,法官本來通知高虹安8月29日出庭,不過,高以新竹市議會議事為由,向法院聲請改期,商定9月12日上午10時30分再開庭。

刑事訴訟法第75條規定,「被告經合法傳喚,無正當理由不到場者,得拘提之」,高虹安前一庭期既已以公務為由要求法院改期,下周是否親自出庭答辯?或改期後仍由代理人上陣?格外受注目。

法官在半年前傳喚資策會的委任律師陳家輝、周宇修開庭。陳家輝說,高的論文有重製、改作的問題,造成資策會權利受侵害,關於資策會有無與高虹安和解的可能?陳家輝表示,資策會曾發函高前來調解,但高沒回應。

高虹安一度對抄襲疑案稱「案子因選舉而起、選後恩怨應可放下」,陳家輝說,他無法代資策會回答是否撤回自訴案。

資策會2022年10月提自訴,主張高虹安與資策會同仁發表的「Quality prediction modeling for multistage manufacturing based on classification and association rule mining.」、「Sparse Coding for Manufacturing Quality Prediction」2篇期刊論文著作權屬於資策會,高抄在論文中。