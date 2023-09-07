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法官下周傳喚高虹安查論文抄襲案 這件比貪汙案「更早」開庭

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新竹市長高虹安2022年競選期間被爆料涉及將2017年與資策會同仁共同發表的2篇期刊論文重製在個人博士論文中，資策會自訴高虹安違反著作權法，台北地院已通知高虹安本月12日上午出庭答辯，進行調查程序。

高虹安的國會助理酬金、加班費涉嫌貪汙案，台北地院排定本月25日起分三梯次傳喚高的前助理陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷、王郁文出庭，10月11日傳喚高虹安，如果違反著作權法案高虹安出庭，就更「早」於貪汙案現身法庭。

事實上，法院今年3月21日先傳喚資策會調查，其時，資策會委任律師陳家輝、周宇修出庭，採不公開審理，法官本來通知高虹安8月29日出庭，不過，高以新竹市議會議事為由，向法院聲請改期，商定9月12日上午10時30分再開庭。

刑事訴訟法第75條規定，「被告經合法傳喚，無正當理由不到場者，得拘提之」，高虹安前一庭期既已以公務為由要求法院改期，下周是否親自出庭答辯？或改期後仍由代理人上陣？格外受注目。

法官在半年前傳喚資策會的委任律師陳家輝、周宇修開庭。陳家輝說，高的論文有重製、改作的問題，造成資策會權利受侵害，關於資策會有無與高虹安和解的可能？陳家輝表示，資策會曾發函高前來調解，但高沒回應。

高虹安一度對抄襲疑案稱「案子因選舉而起、選後恩怨應可放下」，陳家輝說，他無法代資策會回答是否撤回自訴案。

資策會2022年10月提自訴，主張高虹安與資策會同仁發表的「Quality prediction modeling for multistage manufacturing based on classification and association rule mining.」、「Sparse Coding for Manufacturing Quality Prediction」2篇期刊論文著作權屬於資策會，高抄在論文中。

資策會認為，高虹安的博士論文包含文字、圖片、表格、公式都複製2017年的2篇期刊論文，一篇重製約8成，另一篇重製約3成，不過，高虹安否認侵權，因此交由司法釐清。

新竹市長高虹安（中）。圖／新竹市政府提供
新竹市長高虹安（中）。圖／新竹市政府提供

高虹安 貪汙

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