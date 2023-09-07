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應召女喝「迷姦奶茶」一秒昏睡 他拖上床性侵洗劫判關10年半

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子李峻宇去年約女子性交易，卻讓對方喝下摻有俗稱「迷姦藥」藥水的奶茶，趁女子昏迷失去意識時性侵得逞，並搶走裝有8000元、證件、信用卡的零錢包，最高法院依強盜強制性交罪判刑10年6月定讞。

李2022年1月27日凌晨在網路上約女子到台南市某汽車旅館性交易，他先用紙杯沖泡旅館房間內免費提供的奶茶包，摻入gamma-Butyrolactone（GBL）成分的藥水，他在女方進入房間後，先給付3500元性交易費用，再讓女子喝下摻藥的奶茶。

女子不疑有他喝下一口，出現頭暈症狀跑去廁所嘔吐，之後失去意識，李見狀將女子扶到床上，脫去對方的衣、裙，撕開內褲和絲襪再性侵，李完事後搜刮女子包包內的財物，搶走裝有8000元、證件、信用卡、金融卡的零錢包，再騎機車逃離現場。

搭載女子到摩鐵的馬夫因無法聯繫上對方，通知旅館人員查看，才發現女子倒臥在地板上，且上半身赤裸，下身僅著破損的絲襪，緊急送醫急救，女子清醒後驚覺被下藥性侵洗劫，報警處理。

李否認犯行，供稱案發當時摻入奶茶的藥物是在網路上買的，當時網站標榜功效是無色無味，可使女性在短時間內亢奮，案發前也有借友人使用，友人表示沒有興奮感也沒有不舒服。

他說，案發當日他將藥物摻入奶茶給女子飲用後，對方嘔吐，他以為女子進入汽車旅館之前可能有飲酒，才會身體不適；他之後扶女子到床上昏睡，甲女陷入昏睡，而他自己進入旅館錢曾買男性催情藥物服用，就撕破絲襪和女子嘿咻。

李指出，他事後見女子手機響了，認為接送的人已抵達，又看到他交付的性交易費用3500元壓在包包下方，臨時起意取走錢，他在飲料內加藥是為了助興，拿走3500元也只屬於竊盜。

法院認為藥水經檢驗出GBL成分，女方下體、內衣、内褲檢出DNA均與李相符，李為逞一己獸慾，誆騙女方進入房間，在奶茶中摻入藥劑後騙對方飲用，進而強制性交、強盜財物，嚴重侵害性自主、財產權，李犯後矢口否認犯行，毫無悔意，犯後態度不佳。

一審依強盜強制性交罪判李13年6月徒刑，二審審酌他改口坦認全部犯行，表示認錯，顯見不是全無悔意，改判10年6月徒刑；案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
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