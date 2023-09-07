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超商浩克再PO53秒道歉影片 盼社會別再攻擊這3人

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園28歲朱姓健身教練今年5月間到超商購物時，情緒突失控發狂，打傷到場處理員警，朱被制伏後也遭警持警棍毆打，事後朱男認為警執法過當，對2警提告傷害並求償60萬元，日前和解。朱男今凌晨也在私人IG上發出道歉影片並表示，希望事件過後，「可以不要再做出任何對我、對員警以及我太太有任何攻擊的動作」。

事件風波過去數月，朱男今凌晨在私人IG上以關於「超商浩克」我有些想說＃致上最真誠道歉為題，發出道歉影片，朱指出，「大家好，我就是大家口中的超商浩克，日前因為私人感情因素，在超商情緒失控，誤傷2名員警，也嚇到了超商店員，對社會造成觀感不佳，在此我向大家鄭重的道歉，日前已經跟警方達成無條件和解。」

朱說，「這段時間謝謝大家的批評跟指教，以及替我說話的人。我希望這件事情平息過後，可以不要再做出任何對我、對員警以及我太太有任何攻擊的動作，我在此向大家誠懇的道歉。」

28歲朱姓男子今年5月20日上午在中壢區長沙路某超商，因不明原因，半裸地在店內大吼大叫並亂砸物品，由於全身肌肉發達，宛如「綠巨人浩克」，趕抵2名員警都受傷，1人輕微腦震盪、1人臉部挫傷送醫治療，最後噴辣椒水後制伏，警詢後以妨害公務、傷害等罪移送桃園地檢署偵辦，朱男事後也對余、林姓2員警提告傷害並求償60萬元，日前和解。

桃園28歲朱姓健身教練今年5月間到超商購物時，情緒突失控發狂，打傷到場處理員警，朱被制伏後也遭警持警棍毆打，事後朱男認為警執法過當，對2警提告傷害並求償60萬元，日前和解。記者翁唯真／翻攝
桃園28歲朱姓健身教練今年5月間到超商購物時，情緒突失控發狂，打傷到場處理員警，朱被制伏後也遭警持警棍毆打，事後朱男認為警執法過當，對2警提告傷害並求償60萬元，日前和解。記者翁唯真／翻攝
桃園28歲朱姓健身教練「超商浩克」，今凌晨也在私人IG上發出道歉影片並表示，希望事件過後，「可以不要再做出任何對我、對員警以及我太太有任何攻擊的動作」。圖／翻攝自朱男IG
桃園28歲朱姓健身教練「超商浩克」，今凌晨也在私人IG上發出道歉影片並表示，希望事件過後，「可以不要再做出任何對我、對員警以及我太太有任何攻擊的動作」。圖／翻攝自朱男IG
桃園28歲朱姓健身教練今年5月間到超商購物時，情緒突失控發狂，打傷到場處理員警，朱被制伏後也遭警持警棍毆打，事後朱男認為警執法過當，對2警提告傷害並求償60萬元，日前和解。記者翁唯真／翻攝
桃園28歲朱姓健身教練今年5月間到超商購物時，情緒突失控發狂，打傷到場處理員警，朱被制伏後也遭警持警棍毆打，事後朱男認為警執法過當，對2警提告傷害並求償60萬元，日前和解。記者翁唯真／翻攝

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