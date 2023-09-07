行車糾紛朝轎車司機比中指 台南22歲機車騎士荷包失血3千

台南22歲周姓男子今年5月13日晚間，騎乘機車行經在新營區道路前時，因與翁姓男子駕駛轎車發生行車糾紛，很不爽的對翁比中指，翁不堪受辱，狀告周公然侮辱，且於偵查中雙方對賠償金額無法達成共識，台南地院認周犯公然侮辱罪處罰金3千元。

周於警詢時及偵查中坦承不諱，與翁指訴情節相符，且有行車記錄器翻拍照片、車輛詳細資料報表等佐證，法官認事證明確。

翁認為，對方在大馬路上，不特定人得共見共聞處所對他比中指，足以貶損他的人格與社會評價，備妥行車記錄器等證據，到新營警分局提告對方涉公然侮辱。