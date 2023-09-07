不堪長期照護女悶死老父 嘉檢偵結起訴 列第2件國民法官案
嘉義縣竹崎鄉盧姓女子疑不堪長期照顧失智老父壓力，今年6月間涉嫌悶死父親後服藥輕生，經搶救脫離險境；檢方依殺害尊親屬罪嫌向法院聲請羈押獲准。該案是嘉義地區第2件符合國民法官法，今檢方偵查終結，將移審嘉義地方法院。
年約46歲盧女在今年6月2日涉嫌悶死73歲父親後服藥輕生，經送醫搶救脫離險境，盧女供稱，父親失智症狀近來愈來愈嚴重，常有言語暴力，令長期照顧的她身心俱疲，2日晚上，父親又大吵大鬧，她一時情緒失控，想與父親一起死，用毛巾悶死父親後服藥輕生。
檢察官複訊後依涉及殺直系血親尊親屬罪嫌重罪及有輕生舉動，向法院聲請羈押獲准。
※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言