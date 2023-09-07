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不堪長期照護女悶死老父 嘉檢偵結起訴 列第2件國民法官案

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣竹崎鄉盧姓女子疑不堪長期照顧失智老父壓力，今年6月間涉嫌悶死父親後服藥輕生，經搶救脫離險境；檢方依殺害尊親屬罪嫌向法院聲請羈押獲准。該案是嘉義地區第2件符合國民法官法，今檢方偵查終結，將移審嘉義地方法院。

年約46歲盧女在今年6月2日涉嫌悶死73歲父親後服藥輕生，經送醫搶救脫離險境，盧女供稱，父親失智症狀近來愈來愈嚴重，常有言語暴力，令長期照顧的她身心俱疲，2日晚上，父親又大吵大鬧，她一時情緒失控，想與父親一起死，用毛巾悶死父親後服藥輕生。

檢察官複訊後依涉及殺直系血親尊親屬罪嫌重罪及有輕生舉動，向法院聲請羈押獲准。

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不堪長期照護失智老父壓力，女子涉嫌悶死父親再輕生獲救。圖／本報資料照片
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嘉義 失智症 國民法官

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