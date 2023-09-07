「想單獨談」嘉義男將醫師關診間 違反醫療法被判刑2月

嘉義市蕭姓男子在醫院等候看診，趁跟診人員不注意，涉嫌闖入診間將門反鎖，將醫師和他關在一起，醫師驚懼不已，經隔壁診間醫護協助才將蕭男帶出；蕭男辯稱「希望跟醫生單獨談，不想講到一半有人進來打擾」。嘉義地方法院依違反醫療法判處有期徒刑2月，得易科罰金，可上訴。

今年2月20日上午蕭姓男子到嘉義市陽明醫院身心醫學科等候看診，還沒有被叫號時，蕭男闖入將門反鎖和黃姓醫師關在診間內，醫師見狀驚疑、安撫，跟診人員黃女來不及反應被擋在門外，擔心發生意外，緊急向隔壁診間林姓醫師、護理人員求助，才將蕭男帶出診間，蕭男說「希望跟醫生單獨談，不想講到一半有人進來打擾，才將診間門上鎖」。蕭男被檢察官依違反醫療法聲請簡易判決處刑。