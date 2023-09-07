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職籃球星偷吃球迷傳鹹濕簡訊 妻要離婚意外曝光他職業和薪水

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台灣職業籃球P.League+（PLG）球隊新竹街口攻城獅前球員潘冠翰外遇女球迷，兩人確定要連帶賠償30萬元給妻子；妻子另向法院提離婚訴訟，並要求潘再賠償50萬元，台北地方法院判准兩人離婚，潘要再賠償20萬元，可上訴，而判決也曝光潘目前和朋友合開燒烤小吃店，月入5、6萬元。

潘冠翰身高超過190公分，主打前鋒位置，先前曾效力於裕隆納智捷球隊，2020年底進入PLG加入新竹攻城獅球隊，但前年被爆出和女球迷發生婚外情，而被攻城獅發聲明指出，潘違反球隊管理規範，且嚴重影響球隊形象，而不續約釋出。

潘冠翰妻子是藥師，也身兼模特兒，她主張潘婚後和多名女子傳曖昧鹹濕訊息，甚至她懷孕時，潘也和另名女子嘿咻，事後簽切結書承諾不再外遇，否則得按次賠償100萬元，未料潘2021年2月開始和梁姓女球迷交往，雙方在通訊軟體中互稱老公、老婆。

妻子指出，兩人互傳訊息「我們五天沒打砲了、濕不了了、沒有魅力了、沒有性慾了」、「昨天抱不夠、晚上再來、我只要你」、「你要不要去問看看你跟你老婆能不能成功離婚」，並多次在飯店嘿咻。

妻子主張，她周末從台北南下新竹探望潘，前腳才剛離開飯店，梁女後腳立刻到飯店與潘同住，兩人更罵她「廢物女人」，請求法院判准離婚，並要求潘給付離婚損害賠償50萬元。

潘反駁，婚後因工作須獨自住在球員宿舍，和妻子常發生爭執，他為了配合妻子經營社群軟體事業而無心經營家庭，長期通勤台北、新竹照顧年幼的家人，妻子也多次主動要求離婚，發怒時也會要求他下跪，甚至動手毆打，兩人婚姻出現深刻裂痕，婚姻關係早已名存實亡。

潘指出，他不否認和別人發生性行為，但兩人早已漸行漸遠，婚姻難以維持，妻子也有過失，再者另案已判決他和梁女連帶賠償30萬元，妻子不得再要求他賠償，他同意離婚，但妻子其他請求毫無理由。

台北地院認為潘和梁女發生性行為、侵害配偶權，已經另案判決賠償確定，認為妻子要求離婚有理由，判准兩人離婚；再者，潘和他人合意性交，妻子因此不能再維持婚姻而判決離婚，精神確實受有難以言喻的痛苦，審酌潘目前和朋友合開燒烤小吃店等一切情狀，再判潘應賠償妻子20萬元。

潘冠翰。圖／翻攝自IG
潘冠翰。圖／翻攝自IG

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