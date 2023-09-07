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徐巧芯告發陳吉仲圖利貪汙 基進黨楊佩樺拿鏡子嗆「你要不要照照」

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

農業部進口雞蛋專案議題延燒，合作廠商「超思」背景及雞蛋價差惹議，農業部長陳吉仲昨天對前立委邱毅提起刑事加重誹謗自訴，以及對台北市議員徐巧芯提起民事回復名譽訴訟。徐巧芯、台北市議員游淑慧張斯綱等人今赴台北地檢署，告發陳吉仲涉犯刑法圖利罪、貪汙治罪條例等罪。

徐巧芯表示，她對陳吉仲提起刑事告發，認為陳吉仲涉犯刑法第342條背信罪、刑法第131條圖利罪及貪汙治罪條例。

記者會中途，基進黨發言人楊佩樺現身，拿著長方形鏡子大聲說「巧芯，妳要不要照個鏡子？」並質疑徐巧芯「為什麼網路上造謠的影片不下架呢？」數人陷入口舌之爭，隨後楊佩樺停止繼續發言。

徐巧芯表示，部分巴西雞蛋驗出在國內列為禁藥的氟甲磺氯黴素殘留，相關醫師及研究指出，若食用過多含有殘留物的雞蛋，確實有致癌風險，過去國內若有檢驗出此藥殘蛋品都會下架，唯獨這次民進黨政府認為「好好吃」。

游淑慧說，超思在雞蛋專案的角色如同「外送」，超思只負責運送及勞務協助，所有的風險都由買家承擔。這次買家是畜產會，質疑政府未經公開採購流程，疑違反政府採購法。

張斯綱指出，農委會出具的合約中，超思角色是代收轉付，懷疑農業部與超思雙方已先講好，按常理來說，不會有一家已歇業的公司突然去買蛋。

台北市議員徐巧芯（中）、游淑慧（左）及張斯綱（右）等人今赴台北地檢署，告發陳吉仲涉犯刑法圖利罪、貪汙治罪條例。記者房荷庭／攝影
台北市議員徐巧芯（中）、游淑慧（左）及張斯綱（右）等人今赴台北地檢署，告發陳吉仲涉犯刑法圖利罪、貪汙治罪條例。記者房荷庭／攝影
台北市議員徐巧芯（中）、游淑慧（左）及張斯綱（右）等人今赴台北地檢署遞狀。記者房荷庭／攝影
台北市議員徐巧芯（中）、游淑慧（左）及張斯綱（右）等人今赴台北地檢署遞狀。記者房荷庭／攝影
基進黨發言人楊佩樺（右）拿著鏡子質問台北市議員徐巧芯（左）「你要不要照個鏡子？為什麼不下架網路造謠影片？」兩人發生口角。記者房荷庭／攝影
基進黨發言人楊佩樺（右）拿著鏡子質問台北市議員徐巧芯（左）「你要不要照個鏡子？為什麼不下架網路造謠影片？」兩人發生口角。記者房荷庭／攝影

雞蛋 超思 徐巧芯

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