清寒生拚上國立大學法律系 檢察官當「家教」還頒獎學金
高雄2名家庭境況特殊的高中生，今年先後錄取中興大學、高雄大學等法律系，今年開學後將到大學展開新生活，高雄地檢署首創「少年司法官」，找來兩名檢察官當「家教」，輔導這兩名學生往司法之路邁進，且允諾兩人只要成績達標，每學期會再發給1到2萬元的獎助金。
雄檢2015年起利用緩起訴處分金推動「少年司法官」計畫，8年來協助21名考取法律學系的清寒學子往司法官之路邁進，有學員大學畢業後錄取司法事務官，有些則在就讀研究所，還有人已完成研究所、司法官、律師等3榜。
今年雄檢遴選2位高中生，分別為高雄女中的黃欣珍、鳳新高中的陳建瑋，由主任檢察官林志祐指派檢察官李侑姿、呂尚恩擔任兩人導師，提供學子將來念法律系期間可能面臨生涯規劃、法律學理等問題時，能有專人協助鼓勵他們學習法律，
黃欣珍因家庭情形特殊，認真向學，在學擔任中醫研究社的創社幹部，推廣醫療健康，這次大學申請即以法律系為第一志願，成績出爐後，順利錄取中興大學法律系。
陳建瑋則是高中階段就對法律有濃厚興趣，在校時常與公民老師討論就讀法律系種種情境，還會參與法律相關競賽及撰寫與公民相關小論文。
雄檢檢察長洪信旭表示，今年錄取兩名少年司法官，家庭雖不富裕，還能不畏艱困，奮發向學考取國立大學法律系，除了頒發2萬元獎助金外，之後每個學期，只要兩位同學學期成績達到一定標準，會再發給1到2萬元的獎助金，希望透過這個改變，給予年輕學子更多經濟上的助力。
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