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前科長捷運連摸2女下體遭訴 調查局：深表痛心

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

調查局總務處前科長邱享坤，涉嫌在去年12月29日上午，於台北捷運板南線車廂內，連續對2名女乘客伸手觸摸2女下體，遭台北地檢署依2個強制猥褻罪起訴。調查局對此深表痛心，除對受害民眾表達歉意，事發後也已啟動行政調查，將就其行政違失部分從重嚴懲。

調查局表示，事發後，邱員已被調離現職，局內並啟動行政調查，今天北檢起訴後，將視檢察官起訴內容，就其行政違失部分從嚴從重懲處，絕不寬貸。

去年12月29日上午9時許，邱男搭乘捷運板南線，於江子翠站開往龍山寺站途中，涉嫌先站在第一位被害人左前方，向後偷摸被害人下體，直到被害人以皮包擋住身體才作罷。

不料，邱男猥褻第一名被害人後，竟又在龍山寺站開往西門站途中，在同一車廂對第二名被害人下手，嚇得被害人閃躲到同車廂另一個車門，過程全被第一位被害人直擊，於是上前向第二位被害人確認後，2女一同向站務人員求助並報警提告。

調查局總務處前科長邱享坤，涉嫌在台北捷運車廂內，連續對2名女乘客伸手觸摸下體遭起訴。調查局對此深表痛心。圖／聯合報系資料照片
調查局總務處前科長邱享坤，涉嫌在台北捷運車廂內，連續對2名女乘客伸手觸摸下體遭起訴。調查局對此深表痛心。圖／聯合報系資料照片

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