吃太慢遭賞耳光巴後腦 台中貴族幼兒園教保員虐11童被判刑

台中知名康乃薾麗喆國際幼兒學校陳姓教保員自稱壓力大，班上孩童午餐吃太慢就賞耳光、打後腦勺，她怕不當管教被家長發現，還恫嚇孩童「有小眼睛」跟著你們，前後至少11名孩童施暴，甚至有人罹患創傷後壓力症候群，法院審理後依11個成年人故意對兒童傷害罪等判她1年10月，可上訴。

檢警調查，陳女2020年8月至2021年7月間，曾因孩童洗完手甩水就痛毆，或有人吃飯太慢就慘遭她徒手或拿湯匙打，並強令加快吃飯速度，好幾名男童、女童都曾因吃太慢接連遭陳女掌摑、打後腦勺。

甚至還有1名孩童因身體不適嘔吐，陳女認為對方沒將自己嘔吐物清理乾淨又出手施暴，1年多至少11個男童、女童受害，因陸續有家長發現小孩頭臉、四肢有不明擦撞傷或瘀傷。

未料陳女犯後因害怕家長知道，竟還在班上當眾向8個孩童恐嚇稱，會有「小眼睛」跟著你們，你們在家裡講什麼「小眼睛」都會知道，如果你們」將事情講出去，被我發現就會處罰，直到多名家長出面投訴全案才曝光。

台中地院審理時，陳女均坦承不諱，與多名被害兒童證詞大致相符，並有驗傷報告、社會局及教育局調查紀錄可佐。

法院認為，陳女擔任幼兒園教保員，本應於專業以耐心、愛心照護教育年紀僅為小班、中班的兒童，卻僅因要加快中午吃飯速度，或因其他生活細節接連傷害兒童，犯後又怕不當管教被發現，還向8名兒童恫稱有「小眼睛」看著。

法院審酌，檢察官表示全案受害兒童多達11位，幾位罹患創傷後壓力症候群，且陳女直至審理才認罪，態度難認良好，陳女則說她在全美環境，學校注重成績，且需自己準備評鑑資料、加班，又要控制中午吃飯休息時間，承受很大壓力才一時情緒失控。