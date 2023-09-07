調查局前科長竟是捷運狼 車廂連摸2女下體強制猥褻遭訴

調查局總務處邱姓前科長涉嫌在去年12月29日上午，於台北捷運板南線車廂內，連續對2名女乘客伸手觸摸2女下體，甚至被第一位被害人直擊他摸完又轉向第二位被害人下手。由於被害2女指證歷歷，事後邱男遭調職靜待調查，台北地檢署今依2個強制猥褻罪將他起訴。

去年12月29日上午9時許，邱男搭乘捷運板南線，於江子翠站開往龍山寺站途中，涉嫌先站在第一位被害人左前方，向後偷摸女方下體，被害人驚覺用手試圖擋住邱男狼爪，他仍不罷手，直到被害人以皮包擋住身體才作罷。

不料，邱男猥褻第一名被害人後，竟在同一車廂繼續尋找下一名被害人犯案，於是又在龍山寺站開往西門站途中，對站在自己後方的另名女子下手，趁車廂人潮擁擠，出手摸第二位被害人下體，嚇得女方趕緊閃躲到同車廂另一個車門。

由於邱男行徑大膽地在同一車廂內犯案，被第一位被害人直擊他對自己伸出狼爪後，竟馬上對第二名被害岑人下手，立刻上前詢問第二名被害人是否遭到侵犯，2女於是一同向站務人員求助並報警提告。