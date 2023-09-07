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新北婦超商打工撐一家4口難活 台北分署同意2萬健保費可分期　

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新北市羅姓婦人丈夫重病且無業，還要扶養2名幼童，無力繳納健保費2萬元被移送法務部行政執行署台北分署，台北分署因羅婦生活窘困，同意欠費可寬緩執行，還前往羅婦住處致贈水果禮盒與慰問金。

羅婦欠費案經台北分署調查發現，她丈夫因領有重大傷病證明，無法工作，家中2名讀小學的孩子也有精神或情緒障礙，家計只靠她一個人在超商工作支撐，羅婦雖領有新北市政府核發的扶助款，經濟還是拮据。

台北分署表示，羅婦無力繳納2萬元健保費，對羅婦採寬緩執行措施，同意她每月分期繳納，將個案提報愛心社發動捐助活動，中秋節將至，分署愛心社今天派員攜帶水果禮盒、募捐所得慰問金關懷這一家子。

台北分署說，因羅婦外出工作，她的先生已代為收下心意，羅婦的先生還表示自己因罹病無法外出工作，日子過得清苦，對政府機關伸援手，表達感謝之意。

台北分署愛心社同仁拜訪羅姓婦人罹病的先生。圖／台北分署提供
台北分署愛心社同仁拜訪羅姓婦人罹病的先生。圖／台北分署提供

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