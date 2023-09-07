邱毅指賴清德用超思進口蛋募選舉經費 林楚茵今提告：純屬謠言

超思進口蛋引發爭議，前立委邱毅日前在臉書發文質疑，農業部長陳吉仲為照顧老友，新潮流要在台灣找人頭賺災難財，選上超思負責人秦語喬這個人頭，直指英系和新潮流間的合作，利用蛋荒機會，為賴清德籌募選舉經費。對此，立法委員林楚茵今天至中正第一警分局提告不實言論、違反社維法，痛批邱毅稱賴清德用蛋荒危機，去得到選舉經費，毫無邏輯根據，純屬謠言。

立委林楚茵今天在北市議員吳沛憶和律師的陪同下，至中正第一警分局提告，林楚茵說，昨天農業部長陳吉仲召開記者會，澄清超思進口蛋是面對缺蛋危機，且缺蛋是全球禽流感影響，原本需要花3至5個月才能進口雞蛋，在廠商及所有相關部門協助下，順利解決缺蛋危機。

林楚茵說，昨天的記者會不只是把整個過程講清楚，大家可能忽略的是，9大貿易商具名發出聲明，他們沒有發國難財，是在國家需要協助幫忙解決蛋荒危機，但現在藍白政治人物用抹黑方式，把協助國家一起共赴國難的人，講成圖利發國難財的人。

林楚茵指出，如果今天台灣社會變成出來幫忙的人會被抹黑、打擊，那當大家有危難時，誰還敢來幫助？更可惡的是，這些政客抹黑甚至造謠，根本就是不實言論自由，所以對邱毅提告。

吳沛憶說，少數人為了選舉做不實抹黑，甚至危害到公眾利益，邱毅是更生人，社會都願意給更生人機會，但邱毅卻是造謠抹黑慣犯，過去屢屢因造謠被提告，被法院判決敗訴，因為造謠被要求登報道歉、賠償數十萬、有期徒刑，仍不知悔改，為了選舉做完全沒有事實依據的抹黑。