快訊

北市工安意外！京華城工地吊車「180度倒栽蔥」 現場驚險畫面曝光

黃捷PO十年前史瓦帝尼當志工嫩照 中分髮型被誇超可愛

新竹副市長上班最後一天！蔡麗清臉書發文「這8字」表明心跡

台中知名永豐棧創辦人欠款118萬 嗆「林北放火燒厝」恐嚇判拘役

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中知名永豐棧酒店近期接連因財務、勞資糾紛，現已轉租經營，其創辦人何豐棧疫情期間積欠電梯廠商維修費118萬多元，對方催討未果就上網爆料，何不滿竟致電恫稱「林北放火燒厝」、「來拎叨燒厝，死就算了」；法院審酌雙方調解成立，依恐嚇罪判何拘役20日，緩刑2年，可上訴。

檢方起訴指出，何豐棧（71歲）原和電梯廠商簽約，就永豐棧酒店內9部電梯保養費每月4萬5000元，但後來因疫情爆發造成經營困難，前後積欠對方118萬多元保養費沒付。

電梯廠商負責人兒子向用永豐棧多次催討未果，就在臉書上張貼關於永豐棧積欠款項一事，隨後又經媒體報導，何聽聞後心生不滿2021年10月20日打電話給對方，並恫稱「如果要為了這幾百萬影響到我公司，要跟你們輸贏」。

何還說「請你們老闆或小老闆來談 這次大家都要付出代價」、「如果再PO第三篇，林北放火燒厝  來拎叨燒厝，死就算了」，經對方報警提告恐嚇。檢方訊時，何否認恐嚇，辯稱當時很生氣，藥又沒吃才會說這些話，仍被依恐嚇罪嫌起訴。

台中地院審理時，何表示覺得對方沒有做生意的道義，他講「輸贏」、「付出代價」是指要讓廠商領不到錢。

法院認為，何不滿廠商催討欠款上網PO文，就致電以將加害生命、身體意涵話語，依一般社會通念足認使被害人心生恐懼，且根據錄音何當天電話中調理清晰分明，顯無語無倫次情形，難認他是因沒吃藥而影響辨識能力。

法院審酌，何不思理性處理債務問題，就以言詞恐嚇對方，犯後仍否認恐嚇主觀犯意，考量雙方達成調解，且何沒有前科等，廠商也同意給予緩刑，依恐嚇罪判何豐棧拘役20日，得易科罰金，緩刑2年。

永豐棧酒店。圖／報系資料照
永豐棧酒店。圖／報系資料照

延伸閱讀

酒駕撞死人已判刑7年2月 他還想奪警槍...再判拘役50日

高端內線交易...台大醫師買股前還問命理師 夫妻今判緩刑繳120萬

鄰居傳噪音 台南男學蜘蛛人經天花板潛入鄰戶窺視判拘役

用Line傳刀具照嗆「死妳小孩面前」 情緒失控男遭判拘役

相關新聞

私立再興小學遭侵占代辦費4000萬 校董張光正150萬交保

北市私立再興小學傳出校方疑似將向學生家長收取的部分現金費用，先存入人頭帳戶再侵占入己，自2013至2023年10年間，侵...

徐巧芯、游淑慧張斯綱今赴北檢 告發陳吉仲涉圖利、貪汙罪嫌

農業部今年3月實施進口雞蛋專案，外界質疑合作廠商「超思」背景及雞蛋價差，徐巧芯、台北市議員游淑慧張斯綱等人今赴台北地檢署...

台中知名永豐棧創辦人欠款118萬 嗆「林北放火燒厝」恐嚇判拘役

台中知名永豐棧酒店近期接連因財務、勞資糾紛，現已轉租經營，其創辦人何豐棧疫情期間積欠電梯廠商維修費118萬多元，對方催討...

後龍鎮里長補選涉1票1000元賄選 苗檢當庭逮捕樁腳

苗栗縣後龍鎮南龍里長補選8月26日落幕，苗栗地檢署查出呂姓樁腳涉嫌1票1000元為李姓落選人買票，檢察官昨天傳喚20人到...

酒駕撞死人已判刑7年2月 他還想奪警槍...再判拘役50日

台北地院「第一件」國民法官案男子李佳修酒駕撞死單親父一案，今年7月28日李依酒駕致人於死罪判刑7年2月。李肇禍時，欲奪取...

不滿被拖吊...拿錢砸警、對警吐口水 嘉義3男被判刑

嘉義陳姓、馬姓、王姓3名男子不滿車輛遭取締拖吊，繳費領車時涉嫌拿錢砸警、辱罵，又涉嫌以包方式將警方拖吊車攔下、吐口水叫囂...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦