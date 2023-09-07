台中知名永豐棧創辦人欠款118萬 嗆「林北放火燒厝」恐嚇判拘役

台中知名永豐棧酒店近期接連因財務、勞資糾紛，現已轉租經營，其創辦人何豐棧疫情期間積欠電梯廠商維修費118萬多元，對方催討未果就上網爆料，何不滿竟致電恫稱「林北放火燒厝」、「來拎叨燒厝，死就算了」；法院審酌雙方調解成立，依恐嚇罪判何拘役20日，緩刑2年，可上訴。

檢方起訴指出，何豐棧（71歲）原和電梯廠商簽約，就永豐棧酒店內9部電梯保養費每月4萬5000元，但後來因疫情爆發造成經營困難，前後積欠對方118萬多元保養費沒付。

電梯廠商負責人兒子向用永豐棧多次催討未果，就在臉書上張貼關於永豐棧積欠款項一事，隨後又經媒體報導，何聽聞後心生不滿2021年10月20日打電話給對方，並恫稱「如果要為了這幾百萬影響到我公司，要跟你們輸贏」。

何還說「請你們老闆或小老闆來談 這次大家都要付出代價」、「如果再PO第三篇，林北放火燒厝 來拎叨燒厝，死就算了」，經對方報警提告恐嚇。檢方訊時，何否認恐嚇，辯稱當時很生氣，藥又沒吃才會說這些話，仍被依恐嚇罪嫌起訴。

台中地院審理時，何表示覺得對方沒有做生意的道義，他講「輸贏」、「付出代價」是指要讓廠商領不到錢。

法院認為，何不滿廠商催討欠款上網PO文，就致電以將加害生命、身體意涵話語，依一般社會通念足認使被害人心生恐懼，且根據錄音何當天電話中調理清晰分明，顯無語無倫次情形，難認他是因沒吃藥而影響辨識能力。