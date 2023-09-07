後龍鎮里長補選涉1票1000元賄選 苗檢當庭逮捕樁腳

苗栗縣後龍鎮南龍里長補選8月26日落幕，苗栗地檢署查出呂姓樁腳涉嫌1票1000元為李姓落選人買票，檢察官昨天傳喚20人到案，當庭逮捕呂並聲請羈押禁見，法官改裁3萬元交保，全案持續偵辦中。

苗栗地檢署檢察官蔡明峰指揮調查局苗栗縣調查站、竹南警察分局，偵辦呂姓樁腳為南龍長補選李姓落選人涉嫌1000元賄選，昨天傳喚呂男，及杜姓男子等19名選民到案，查扣疑似賄款5萬2000元。

檢察官訊問後，認定呂男涉嫌違反公職人員選舉罷免法嫌疑重大，且有與證人勾串之虞，當庭逮捕，並向苗栗地方法院聲請羈押禁見，法官裁定3萬元交保，杜男檢察官諭令2萬元交保候傳，其餘人限制住居或請回。

後龍鎮南龍里黃姓前里長，因涉及賄選判決當選無效確定，8月26日補選投票結果，林容朱430票當選，李姓落選人334票，縣選舉委員會9月1日公告當選，並頒發當選證書。