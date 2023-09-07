酒駕撞死人已判刑7年2月 他還想奪警槍...再判拘役50日

台北地院「第一件」國民法官案男子李佳修酒駕撞死單親父一案，今年7月28日李依酒駕致人於死罪判刑7年2月。李肇禍時，欲奪取前來處理員警的配槍，也被訴妨害公務罪，台北地院審理，判李拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

22歲的李佳修因酒駕致死重罪還在羈押。檢方指控，李2022年11月13日23時9分至翌日凌晨3時32分，分別在台北市「OMNI夜店」、「香閣里拉酒店」飲酒，後來與曾姓少年開車離開酒店，曾先開，後來2人換手。

凌晨4時27分，車行至忠孝東路1段與忠孝西路地下道時，李追撞王姓單親父親，造成王連人帶車翻覆死亡。

檢察官指控，車禍發生時，台北市警中正第一分局忠孝西路派出所員警張敬、林展弘聞訊趕到，想以現行犯逮捕李，李先徒手朝林展弘揮拳，再朝林展弘進逼，推拉林展弘的手欲奪取配槍，妨害林執行公務。

李佳修偵查中辯稱，「當下已經喝醉」、「意識不是很清楚」，檢方根據員警職務報告等將李起訴，法官審理認為，李酒後不能控制情緒，妨害員警執行職務，藐視公權力，考量他已坦承犯行，判他拘役50日。

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