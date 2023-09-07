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私立再興小學遭侵占代辦費4000萬 校董張光正150萬交保

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

北市私立再興小學傳出校方疑似將向學生家長收取的部分現金費用，先存入人頭帳戶再侵占入己，自2013至2023年10年間，侵占金額超過4000萬。台北地檢署昨依涉犯公益侵占及洗錢罪嫌，約談校董張光正、校長楊珩、人頭及總務、會計主管、員工共9人，訊後張光正以150萬元交保並限制出境、出海，楊珩以20萬元交保。

除張、楊2人外，尚有被告如張光正梁姓親信20萬元交保，再興小學陳姓總務主任、歐姓會計主任各10萬元交保，張光正陳姓司機6萬元交保，會計室黃姓出納5萬交保。

據了解，一般私立學校除正常的學雜費外，還有部分代收代辦費用，是由校方直接向家長收取現金或支票，存入校方銀行帳戶，因此才讓有心人士得以上下其手。這次檢調主要是鎖定校董張光正，但自校長以下的楊珩等人或多或少都有配合，因此也遭檢調一併約談。

檢調接獲民眾檢舉，指稱張、楊等人多年來指使校方出納、總務等行政人員，涉嫌利用上述校方收取現金、支票的漏洞，將家長繳交如雙語教學費等部分代辦代收費用款項，存入預先找好的多個人頭帳戶，再侵占入己挪為私用。

再興小學驚傳4000萬代收代辦費用遭侵占，檢方約談校董張光正後以150萬交保。圖／翻攝再興中學官網
再興小學驚傳4000萬代收代辦費用遭侵占，檢方約談校董張光正後以150萬交保。圖／翻攝再興中學官網

侵占 小學

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