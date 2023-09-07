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不滿被拖吊...拿錢砸警、對警吐口水 嘉義3男被判刑
嘉義陳姓、馬姓、王姓3名男子不滿車輛遭取締拖吊，繳費領車時涉嫌拿錢砸警、辱罵，又涉嫌以包方式將警方拖吊車攔下、吐口水叫囂，警方將3人依法送辦；嘉義地方法院依妨害公務罪判陳男應執行11月，得易科罰金，可上訴。馬男、王男判決確定各處10月、8月。
2021年9月8日陳、馬、王3人的3輛車，因違規停車遭檢舉被嘉市警局交通隊拖吊移置到拖吊場，3人領車時，見蕭姓警員在繳費窗口旁，大聲質問為何只針對他們的車輛移置拖吊，涉嫌拿錢砸向蕭員叫囂。
同年10月1日，王男又違規停車被舉發，交通隊陳姓小隊長與拖車場黃姓技工執行開單拖吊作業，陳、馬、王3人與另一友人安男（妨害公務罪判6月）各駕2車追趕，以包抄方式涉嫌將警方拖吊車攔下，徒手拍打拖吊車窗口及敲打拖吊車，脅迫陳員將車放下，王男吐口水、恐嚇、叫囂，陳員心生恐懼，雙手緊拉副駕駛座車門把手，直到警方聞訊趕來支援，王男等人才分別駕車逃逸。
同日中午陳、馬2人又到拖吊場涉嫌對陳姓小隊長及陳姓隊員辱罵叫囂，令2員心生畏懼，八掌派出所警員據報趕到，2人才駕車離去。
同年10月26日深夜陳男與蔡姓男子有爭執，夥同馬男及友人多人駕車到肉品市場找蔡男理論未果，涉嫌將蔡男車輛砸毀後憤憤離去。
法官審酌，陳、馬、王3人所為，犯刑法第305條的恐嚇罪、第135條第1項對執行職務公務員施強暴罪、同法第140條第1項前段侮辱公務員罪。3人以言詞辱罵警員，又將現金朝警員丟擲，並出言恫嚇，都是因不滿遭警取締， 3人同時觸犯恐嚇罪、妨害公務執行罪、侮辱公務員罪3罪名，為想像競合，從一重的對執行職務公務員施強暴罪（妨害公務執行罪）處斷。
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