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台中警員穿外套被勸導 分局內痛毆猛踹督察員下場出爐

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

時任台中第4分局涂姓警員5月值班時，因穿外套不符規定被督察組蕭姓警務員告誡，涂情緒失控朝蕭臉部猛揮5、6拳，被同仁拉開再朝蕭踹3、4腳，犯後辯稱不滿長期遭蕭打壓；法院審酌涂以暴力侵害警察上下督導關係，考量他曾捐款給弱勢團體，依傷害罪判4月，可上訴；涂另遭記過調職。

檢警調查，涂員今年5月1日在下午3點多因身穿警用透氣外套，違反當時警察服裝規定，第4分局督察組蕭姓警務員勸導他如果要穿外套，應等到下班時再穿。

未料涂員遭勸心生不滿，竟當場朝蕭的臉部痛毆好幾拳，造成蕭右眼眶挫傷、眼鏡斷裂，其他同仁見狀也連忙制止，蕭遭毆也不滿堅持對涂提告，並由第4分局將涂移送台中地檢署偵辦。

台中地院審理時，涂員就被起訴傷害、毀損部分坦承不諱，但否認有妨害公務，辯稱他和蕭都是在上班，也是同事關係，對於打傷蕭很抱歉，但表示是因「長期遭蕭打壓」，警局也因為他穿外套的事要將他開除，自己當天是情緒失控才這樣。

涂員的辯護人主張，案發時蕭姓警務員沒有穿警用制服，不符警察機關勤務督察規定，蕭要求涂脫掉外套僅因是內部管理行為，必非依警察職權行使法之公權力措施，不符合妨害公務要件。

台中地院認為，蕭身為長官以督導地位，對於涂上班時間行為督導，當不會因自己未穿制服，而讓涂對其執行職務事宜誤認；蕭也證稱，夏天應穿短袖涂卻包緊緊，不符警察服制規定，另涂稱體質對冷熱過敏，但觀察他執勤還是會吹冷氣、電風扇。

現場彭姓警員證稱，聽見爭吵目睹涂朝蕭頭攻擊5、6下，眼鏡都被打到地上，他上前拉開涂又以腳踹蕭3、4下，期間蕭都沒還手，當天是因涂在分局大廳值班，在值班台焚燒線香，蕭接獲反應下來勸導才起衝突。

法院審酌，涂明知蕭基於督導地位，卻仍以暴力攻擊嚴重侵害警察機關上下督導關係，犯後態度不佳，且考量涂打傷對方臉部，另斟酌他未婚無子女、需扶養70歲父母，曾捐款給家扶、視障及殘障團體，每次捐5000元，依傷害罪判他4月徒刑，得易科罰金。

台中第4分局。記者曾健祐／攝影
台中第4分局。記者曾健祐／攝影

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