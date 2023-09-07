太魯閣事件 趙正宇轟運安會領立委級薪水卻沒展現專業

太魯閣事件發生至今已近兩年半，卻還有車廂內遺物跟遺骨，立委趙正宇認為，在運安會結案前，按照運輸事故調查法規定，只有運安會可以破壞車體進行細部檢查，所以這絕對是運安會的重大疏失，這一兩年來運安會給民眾留下印象的，只有不斷發生的弊案，運安會坐領立委級薪水，卻沒有展現相對應的專業性，你要民眾怎麼接受？

趙正宇說，此次事件對於罹難者家屬和全國民眾都是難以接受的，運安會作為事故調查單位，檢視其太魯閣事件結案報告，就能發現其中僅有事故現場的車廂照片，沒有後續仔細勘察車廂，在遺物和遺骨陸續被發現後，代表運安會不是沒有將車廂內的仔細勘查放入報告內，而是自始沒有後續勘查的動作。

趙正宇表示，台鐵在運安會結案後，理應可以主動檢視存留車廂，卻沒有任何動作，放置車廂位於半露天狀態，用帆布包裹，連從車廂外檢視內部的可能都沒有，如果不是罹難者家屬因為追思希望將帆布撤下，那可能時至今日都無法發現遺物和遺骨。