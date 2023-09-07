老公上交友軟體撩妹「刷禮物」暗示吃威爾剛 人妻氣到求償100萬

一名人妻指控丈夫常約性交易，且在交友軟體和4名女子交往、刷禮物，甚至談及自己吃威爾剛，怒提告求償100萬元，台北地方法院認為丈夫對話僅是戲謔玩笑，沒有逾越分際，判人妻敗訴，丈夫免賠，可上訴。

人妻主張，丈夫婚後常跟朋友約去色情按摩店性交易，甚至在單身戀愛交友軟體上，和至少4名女子交往、親密聊天、刷禮物，還會主動報告自己行蹤、要求對方傳自拍照，傳訊息「好可愛寶」、「好想親一口」、「愛你」等語。

人妻指出，丈夫會告知對方自己剛剛服用藍色善存，影射威爾剛，丈夫已逾越一般男女互動分際，導致她精神痛苦，提告要求丈夫賠償100萬元。

丈夫指出，他僅在聊天軟體上交網友、聊天，刷禮物也類似打賞、給予支持，他從來沒有和任何網友見面，更沒有逾越一般男女交往分際；妻子提出的對話紀錄，他傳「這維他命是藍色的我也是醉了」，清楚說明他拍的是維他命，因為外表是藍色而感到有趣，根本與外遇無關。