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血汗警察上黑班沒加班費有解？ 修正版勤休新制本月上路

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
警政署修正警察機關輪班輪休人員勤休實施要點，放寬時數上限，本月1日生效。本報資料照片
警政署修正警察機關輪班輪休人員勤休實施要點，放寬時數上限，本月1日生效。本報資料照片

大法官釋字785號解釋應保障公務員健康權，警察勤休新制今年元月上路限制上班時數，但工作量未減，不少警察上「黑班」，無法申報超勤加班費。警政署修正警察機關輪班輪休人員勤休實施要點，放寬時數上限，本月1日生效。

員警多肯定放寬時數符合實務運作，至少可領到加班費，不至於上黑班；也有人批評不檢討勤業務合理化及補足警力，放寬時數只是「回到原點」，依舊是沒有健康權的血汗警察。

警政署說，警察處理刑案及交通，任務性質特殊，爭取內部部支持，修正警察機關輪班輪休人員勤休實施要點，彈性延長服勤時數、擴大適用勤務項目、放寬適用對象範圍及特殊勤務管控時數，持續精進。

因應釋憲，政府修正公務員服務法、訂定行政院與所屬中央及地方各機關（構）公務員服勤實施辦法，警政署訂定警察機關輪班輪休人員勤休實施要點，規定每天上班不得超過12小時；修正為處理臨時緊急案件或無法及時調度人力因應時，不得超過14小時，仍維持每月超時服勤不得超過80小時。

原要點規定，刑警偵查刑案或受檢察官指揮辦案、主管內部管理及應變處置等特殊狀況，每天上班不得超過16小時，每月超勤不得超過80小時或每3個月不得超過240小時；修正為每月超勤不得超過100小時，取消每3個月240小時上限，並新增處理重大交通事故、偵辦性侵害犯罪案件等特殊狀況。

警察 加班費 公務員

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