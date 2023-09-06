劣！海峽電信勾結詐團濫發門號 負責人遭求重刑20年

第二類電信業者「海峽電信股份有限公司」52歲邱姓實際負責人，涉嫌與詐騙集團成員勾結，讓詐團設立的水果行以企業申辦方式濫發2654門號，並以「隨時要、隨時給」等方式，一收到通知即委由快遞送交電信門號卡，甚至教詐團定期換人頭規避稽查，導致611為民眾遭詐、損失逾3222萬元，桃園地檢署近日偵結，將羈押禁見的邱男依幫助詐欺等罪嫌起訴，並具體求刑20年。

桃檢說明，全案起於桃市警中壢分局去年10月間意外盤查冉姓詐團成員騎車載送「數位式移動設備」（簡稱DMT設備）的移動式機房，當作跳板躲避檢警鎖定詐團實際發話位置，並隱匿台灣886代碼的功能，將國外詐騙門號偽裝成國內撥打的門號；經冉男供出，案由桃檢檢察官賴穎穎指揮，自去年12月至今年3月間陸續搜索拘提，順利破獲謝某等其餘7名詐團成員到案並陸續提起公訴。

桃檢說明，搜索謝某住處時，赫然發現藏放大量DMT設備、「貓池，即 Modem pool」詐騙設備及千餘張海峽電信核發的電信門號卡，謝某等人供稱，該詐團犯案手法先承租套房、架設DMT設備，再由境外詐騙機房成員透過DMT發話向不特定民眾詐騙，謝某等人並不定時轉換DMT設備放置地點規避查緝；謝另架設「貓池」，透過此設備自動以門號卡大量代收申辦電子支付帳戶的認證碼，藉此供詐團申辦大量電支帳戶遂行洗錢；另以相同模式收受遊戲帳號、蝦皮認證碼，建立假帳號進行網購詐欺獲利。

此外，現場查獲大量海峽電信門號卡，經警方逐一比對165反詐騙報案紀錄，發現有不少門號已遭通報是詐騙電話，於是發函向海峽電信調閱門號申辦紀錄，遭藉故拖延拒提供資料，進而發現遭查扣的門號已由海峽電信補發新卡「復話」；檢警深入清查發現詐團謝姓主嫌與海峽電信邱姓實際負責人勾結，大量核發電信門號提供詐團，甚至教導謝等人要定期更換人頭公司規避主管機關審查，涉案情節嚴重。

桃檢今年5月30日發動搜索，當場查獲海峽電信公司與詐團勾串事證，清查發現海峽電信提供2654個門號給詐團，其中342個電信門號已作為詐欺使用，導致611位民眾被詐損失3222萬2996元，幸因檢警及時查獲，大部分電信門號卡均尚未使用；檢方複訊後，經向法院聲請羈押禁見邱姓實際負責人獲准，另同步向法院聲請查扣邱某的金融帳戶及不動產。

檢方說明，審酌邱姓男子身為電信事業負責人，理應審慎把關客戶身分，以免電信門號遭作為詐騙工具，竟為貪圖利益而與詐騙集團勾結，大量提供電信門號供詐騙集團使用，讓許多民眾財產守到損害，並使我國始終難以擺脫詐欺之島惡名，戕害我國國際形象甚鉅，請求法院從重判處有期徒刑20年。

桃園地檢署指揮刑事局、桃市刑大與中壢警分局，今年5月偵辦海峽電信公司邱姓實際負責人涉嫌與詐騙集團勾結，濫發2654張門號提供詐騙使用，檢警查扣移動式機房、設備及大量門號等相關證物。記者陳恩惠／翻攝 桃園地檢署指揮刑事局、桃市刑大與中壢警分局，今年5月偵辦海峽電信公司邱姓實際負責人涉嫌與詐騙集團勾結，濫發2654張門號提供詐騙使用，檢警查扣移動式機房、設備及大量門號等相關證物。記者陳恩惠／翻攝 桃園地檢署指揮刑事局、桃市刑大與中壢警分局，今年5月偵辦海峽電信公司邱姓實際負責人涉嫌與詐騙集團勾結，濫發2654張門號提供詐騙使用，檢警查扣移動式機房、設備及大量門號等相關證物。記者陳恩惠／翻攝