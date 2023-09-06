台南男持槍強盜檳榔攤1萬7千 10月後竟又來偷保力達喝
台南楊姓男子缺錢花用，去年6月20日持改造手槍前往陳姓女子所經營檳榔攤，喝令陳女等在場6人「把錢交出來」，得手1萬7千元後騎車逃離，事隔10月再次造訪，竊取保力達1瓶，喝完後才離開，經警追查後落網，法官認他犯攜帶凶器強盜罪處7年6月，另竊盜罪處拘役20日。
檢警調查，楊多年前自稱從已故綽號「瘦子」取得改造槍彈而非法持有。去年7月1日，他不滿黃姓友人積欠債務遲未歸還，得知他在台南東區租屋，攜槍彈前往該址討債，見林姓女子返回該大樓一路尾隨，直至她發現其行蹤詭異，詢問「你要做什麼？」，他持槍指向林女且抓住其右手，要求她開啟房門察看，經開門後未見友人，隨即逃離現場。
楊犯非法持有非制式手槍罪處5年4月，併科罰金5萬元，又犯強制罪處8月，所宣告有期徒刑部分，應執行5年10月。不服上訴二審而遭駁回。
未料，檢警循線追查出，楊去年6月20日持改造手槍前往陳女所經營檳榔攤，喝令陳女等在場6人「把錢交出來」，得手1萬7千元後騎車逃離，事隔10月再次造訪該檳榔攤，竊取保力達1瓶，喝完後才離開。
楊於警詢、偵訊及審理程序時均坦承不諱，與陳女等證人證述情節相符，且有監視器畫面及機車行經路線截圖照片等證據相符，法官認事證明確。
然而，律師指出，楊未對被害人造成任何傷害，強盜過程僅歷時數分鐘，陳女於偵查中證述：「被告拿槍指著我們要我們拿錢出來，我本來以為他在玩」等語，顯然其手段尚非凶殘，且案發期間他因經濟壓力所迫，一時失慮才罹重典，請求情堪憫恕，酌量減輕其刑。
合議庭審酌，楊持具殺傷力非制式手槍至檳榔攤內，壓抑陳女等6人自由意思的強烈手段，以強取財物，倘若稍有不慎或遇被害人試圖反抗，後果恐不堪設想，對於人身安全及社會秩序危害甚鉅；況且，楊僅因缺錢花用，即持槍犯加重強盜犯行，強盜金額非少，依社會一般觀念，難認情堪憫恕情形存在。法官認他犯攜帶凶器強盜罪處7年6月，又犯竊盜罪處拘役20日，可上訴。
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