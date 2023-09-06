兵分12路！私立名校再興中小學校董、校長遭約談 涉侵占4000萬

北市私立再興小學傳出校方疑似將向學生家長收取的部分現金費用，先存入人頭帳戶再侵占入己，自2013至2023年10年間，侵占金額超過4000萬。台北地檢署今指揮調查局台北市調處，兵分12路約談張姓校董、楊姓校長、人頭及出納、總務主管及員工共9人，全案依涉犯公益侵占及洗錢罪嫌偵辦中。

據了解，一般私立學校除正常的學雜費外，還有部分代收代辦費用，是由校方直接向家長收取現金或支票，存入校方銀行帳戶，因此才讓有心人士得以上下其手。