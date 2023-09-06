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金額超過4千萬！私立名校再興中小學校董、校長涉侵占 檢調兵分12路約談

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兵分12路！私立名校再興中小學校董、校長遭約談 涉侵占4000萬

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

北市私立再興小學傳出校方疑似將向學生家長收取的部分現金費用，先存入人頭帳戶再侵占入己，自2013至2023年10年間，侵占金額超過4000萬。台北地檢署今指揮調查局台北市調處，兵分12路約談張姓校董、楊姓校長、人頭及出納、總務主管及員工共9人，全案依涉犯公益侵占及洗錢罪嫌偵辦中。

據了解，一般私立學校除正常的學雜費外，還有部分代收代辦費用，是由校方直接向家長收取現金或支票，存入校方銀行帳戶，因此才讓有心人士得以上下其手。

檢調接獲民眾檢舉，指稱張姓校董、楊姓校長等人，多年來指使校方出納、總務等行政人員，涉嫌利用上述校方收取現金、支票的漏洞，將家長繳交如雙語教學費等部分代辦代收費用款項，存入預先找好的多個人頭帳戶，再侵占入己挪為私用。

私立再興中小學。 圖／取自再興小學官網
私立再興中小學。 圖／取自再興小學官網

侵占 北市 小學

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