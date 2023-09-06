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旭新科技吸金73億檢起訴 負責人夫妻1000萬交保

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中地檢署今偵結起訴旭新科技公司吸金73億元案，以違反銀行法起訴陳姓負責人等15人，旭新科技在官網發布聲明，強調公司嚴格遵守產業倫理，「實無不法」；全案移審台中地院後，法院裁定陳姓負責人夫妻分別以800萬元、200萬元交保，王姓女董事、應姓股東分以300萬元、500萬元交保。

台中地檢署今起訴旭新科技公司、陳姓負責人夫妻（46歲、45歲）、王姓女董事（43歲）、應姓股東（42歲）等15人違反銀行法，法院裁定陳姓負責人以800萬元、陳妻以200萬元、王女以300萬元、應男以500萬元交保，其餘涉案人分別以4萬至80萬元不等金額交保。

檢方今天偵結起訴後，旭新公司隨後在公司官網澄清，雖然此案經檢方起訴，但公司僅是提供在媒合平台更提供多方驗證方式，提供的服務「實無不法」，未來會透過法院審理程序，證明清白。

檢方指出，旭新科技陳姓負責人等人，明知其等人非為銀行業，且未經金管會許可，不得經營銀行相關業務，也不得以收受投資、使其加入為股東或是其他名義，向多數人或不特定之人，吸收資金，而約定或給付顯不相當的紅利、利息、股息或其他報酬。

然而旭新科技的經營方式，顯然已構成銀行法違法吸金的範疇，至於旭新科技讓投資人認購的國內外債權真偽，則不在此次起訴的範圍內。

檢調查出，陳姓男子設立「旭新科技」公司，從2014年起邀約民眾投資「債權讓與方案」，宣稱每月可領年利7％至12％利息，對外招募的國內外債權投資方案共計361件，吸引萬名投資人認購，截至台中檢調在今年查獲為止，已吸金超過73億元。

檢調今年搜索時，查扣陳名下房產、帳戶，以及19支要價不斐的百達翡麗名表，部分市價超過400萬元，台中地檢署今偵結，依違反銀行法，起訴旭新科技及陳等15名涉案人。

台中地檢署今起訴旭新科技公司違法吸金案，起訴陳姓負責人等15人，陳獲法院裁定800萬元交保。圖／本報資料照
台中地檢署今起訴旭新科技公司違法吸金案，起訴陳姓負責人等15人，陳獲法院裁定800萬元交保。圖／本報資料照

吸金

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