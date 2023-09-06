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軍備局購戰鬥背心竟藏大陸貨 不法獲利6700萬判決出爐

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄仁武一家典客企業2017年承攬軍備局「戰鬥背心」採購案，雖計畫明載「不同意」品項原料來自大陸，但該公司產出戰鬥背心中吸震片原料，業者佯稱歐洲進口，實際卻來自大陸，並以不實出產證明書等不法手段讓軍備局信以為真，不法獲利近6700萬，橋頭地院判典客楊姓業者5年6月徒刑，科罰金50萬元。

「這家公司拿大陸貨充數闖關！」檢方指出，典客企業佯稱重要「吸震片」原料材質為PE，為本國自行生產製造，在謊言遭戳破後，楊男狡辯「吸震片」雖是大陸進口原料，尚於我國加工、加溫、加壓、裁剪、成型經後製作業產出。

據悉，本起採購案因檢舉人向軍備局205廠檢舉，軍備局205廠自2018年下旬將「戰鬥背心」採購案吸震片送檢驗，發覺材質均為PU，後經調查局屏東縣調查站於2019年上巡持橋頭地院核發搜索票，至採購案相關關企業公司及負責人住所搜查，進而發現黑心廠商的不法行徑。

檢方指出，業者明知戰鬥背心原料規格明訂「防彈板」、「肩帶」及護腰「吸震片」材料應為PE，吸震片材質實際上卻是PU，甚至誆騙共同參與製作的其他廠商，以致驗收文件登載不實，偵查時還為他辯護，甚至還變造SGS公司試驗報告。

楊男因涉犯詐欺取財罪、行使業務上登載不實文書罪、共同犯行使變造私文書罪、政府採購法妨害投標罪等8項罪名遭檢方起訴，法院將他判刑5年6月徒刑，沒收不法所得外，科罰金50萬元，全案仍可上訴。

橋頭地方法院外觀。記者古和純／攝影
橋頭地方法院外觀。記者古和純／攝影

屏東縣 詐欺

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