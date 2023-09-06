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向心、龔青無罪但檢可能再上訴 高院裁定今起限制出境出海8月

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦被控涉共諜案獲不起訴，被控洗錢案部分台灣高等法院今也維持一審無罪判決，駁回檢方上訴。因向心夫妻仍遭限制出境出海，高院下午指出因二審無罪，依刑事訴訟法規定，限制出境、出海裁定視為撤銷，但未來案件若對他們不利，有逃亡可能，因此今起續限制出境、出海8月。

向心、龔青先前經高院裁定自2023年1月24日起延長限制出境、出海8月。

高院指出，合議庭宣判後，評議結果認為檢察官得上訴，因被告不是我國國民，家人均在香港、中國，在我國境外具有相當經濟實力， 檢察官若於法定期間提起上訴，案情發展若對他們不利，有因此萌生逃亡、脫免刑責的動機，有相當理由足認有逃亡之虞，為確保日後審理及執行程序順利進行之必要，依刑事訴訟法第93條之4但書規定，應自今日起繼續限制出境、出海8月。

本件得抗告。

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦被控洗錢，二審仍判決無罪，台高檢表示將等收到判決書後，再行研議是否上訴。資料照片。記者王宏舜／攝影
中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦被控洗錢，二審仍判決無罪，台高檢表示將等收到判決書後，再行研議是否上訴。資料照片。記者王宏舜／攝影

刑事訴訟 檢察官

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