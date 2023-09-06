泰國移工覬覦台灣房東財物動手殺人 二審今判無期

泰國籍移工力瓦在去年8月間，因覬覦張姓房東隨身常攜帶大量現金、身帶金項鍊等財物，因而萌生歹念，以棒擊、綑縛及勒頸方式，殺死張男後，拿走現金6萬元、金項鍊等財物。二審今宣判，維持一審認定，仍判力瓦無期徒刑、褫奪公權終身。

判決指出，力瓦是泰國籍勞工，因經濟狀況窘迫，為處理其積欠張姓房東的金錢債務，並向張男租用房間住宿，去年8月8日深夜11時許，力瓦騎乘電動自行車，抵達張男位於南投縣南投市住處。

力瓦因貪圖張男身上穿戴金飾、皮包內財物，萌生歹念，先後以棒擊、綑縛、勒頸方式攻擊張男，導致張男因頸部甲狀軟骨骨折，影響呼吸功能而窒息死亡。

力瓦於此過程中趁張男不能抗拒，拿走現金6萬元、金項鍊等多項金飾離去，事後供自己花用或用以還債或寄回家鄉及贈與女友，後來經張男家人在隔天上午發現後報案，警方循線查獲力瓦。

一審依強盜殺人罪，判力瓦無期徒刑、褫奪公權終身，全案上訴二審後，力瓦雖坦承有棒擊、綑縛、勒頸等犯行，但辯稱是遭張男「性騷擾」，才會心生怨恨，一時失手才殺害張男。

不過合議庭審酌，若力瓦曾多次遭張男性騷擾，但卻未曾其女友及朋友告知此事，且遭騷擾後又多次向張男租用房間，還稱多次遭張男在有外籍勞工出入的客廳性騷擾，也違情悖理。