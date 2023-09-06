16歲少年無照騎車闖紅燈撞毀賓士車 母親被判連帶賠償60萬

陳姓少年滿16歲時無照騎機車，經過路口時闖紅燈，撞到趙姓男子駕駛的賓士車。產險公司給付60萬元修車費後，向陳姓少年和陳母連帶求償60萬元。基隆地方法院審理後，認定產險公司代位求償有理，判決陳姓母子應賠償60萬元。全案可上訴。

判決指出，陳姓少年前年9月10日尚未考取駕駛執照，騎普通重型機車行經基隆市一處路口，闖紅燈通過時碰撞趙姓男子駕駛的賓士轎車，造成趙的汽車左前車頭受損。富邦產險公司依保險契約賠付趙男60萬元修車費，再向陳姓少年和她的媽媽請求連帶賠償60萬元。

陳姓母子答辯，對原告主張的事實沒有表達異議，但希望賠償金額可以降低，因為今年7月滿18歲的陳男，目前的能力只能1個月還1萬元左右，陳母則因腳受傷，沒有辦法工作，也沒有人可以幫忙償還。

富邦產險提出台灣賓士授權經銷商關渡服務廠結帳清單、車輛受損照片、電子發票證明聯等文件為證據。法院比對結帳清單修理項目與車輛受損害位置相符，修理金額也無異常超高情形，認定合理。