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彰化女商人欠稅71萬 鄰東海大學30坪房產遭強制賣出681萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣邱姓女子是進出口貿易商，但因積欠71萬元健保費、所得稅不還，遭主管機關移送強制執行，行政執行署查出邱女在台中市有鄰近東海大學的房產一筆，因此在昨天辦理拍賣，最後拍得681萬元，將用於繳納邱女的欠款、貸款。

經查，彰化縣邱姓女子經營「懷○」公司，積欠2017年營利事業所得稅、2019年3月起的健保費、勞保費等，合計71萬5941元，經國稅局彰化分局、衛福部中區業務組、勞保局等主管機關，陸續在2020年1月，移送行政執行署彰化分署強制執行。

邱女曾向彰化分署表示，因公司營運困難，申請分期繳納，願為擔保人，經彰化分署同意，不過邱女後來沒有按期履行，邱女有房產位於台中市龍井區台灣大道，鄰近東海大學，權狀地坪約30坪，房屋約29坪，囑託台中分署執行。

台中分署的承辦執行官認為，邱女無法分期履行，可能受到疫情影響，所以先將不動產查封，給予邱女寬緩的機會，不過後來邱女都沒有到分署說明狀況。

台中分署在今年5月間辦理第一次拍賣，拍賣底價為605萬元，但當時無人投標而流標，台中分署昨天進行二拍，底價為484萬元，但因有達14組人競標，最後以681萬8千元拍定，邱女擔保範圍的公法及民間債務可望完全清償。

彰化縣邱姓女子因欠稅未繳，位於台中龍井的房產昨遭執行署強制執行拍賣，以681萬元賣出。圖／行政執行署台中分署提供
彰化縣邱姓女子因欠稅未繳，位於台中龍井的房產昨遭執行署強制執行拍賣，以681萬元賣出。圖／行政執行署台中分署提供
彰化縣邱姓女子因欠稅未繳，位於台中龍井的房產昨遭執行署強制執行拍賣，以681萬元賣出。圖／行政執行署台中分署提供
彰化縣邱姓女子因欠稅未繳，位於台中龍井的房產昨遭執行署強制執行拍賣，以681萬元賣出。圖／行政執行署台中分署提供

東海大學 保費 強制執行 債務

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