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竄改毛小孩就診收據騙募款 差11倍！彰化1家寵物醫院莫名背鍋

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

詐騙手法推陳出新，有人最近在網路稱為了救援1隻可憐浪貓，公開募款，卻將就醫收據原1萬4750元費用竄改為17萬1300元，相差11倍，昨天被寵物醫院發現制止，才表示是因為經濟狀況不佳發起募款，現已停止募款，並表示道歉，但網友紛紛批評，假借動保斂財，很要不得。

這名募款人在網路上po文指出，這隻浪貓叫「屁屁」的浪貓，是今年在台北一直下大雨的時候，被他在輪胎底下遇見，當時，體力非常差，食慾不振，吃得非常少，目前5個月大，體重才1.3公斤。

募款人稱，這隻浪貓罹患有俗稱「貓咪黑死病」的貓腹膜炎，由於醫藥費達17萬1300元，這段期間，他想盡辦法籌錢，但還是杯水車薪，才發起捐款，但也不白白接受捐款，他會回報由他加持過的水晶招財招桃花的法寶。

為取信捐款人，這名募款人涉嫌更改「屁屁」在彰化市快樂寵物醫院就診的收據，經快樂寵物醫院比對收據價格，藥費原價4500元被更改8萬4500元、全血球計數600元更改3600元、生化檢驗2000元更改為5萬2000元、貓發炎指數1200元更改3萬1200元，合計原本1萬4750元改為17萬1300元，相差超過11倍。

對於被更改的收據收費，很多養毛小孩的網友見了都咋舌不已，質疑對醫院收費太誇張，致名譽受損。快樂寵物醫院指出，除收據收費金額被更改以外，這名募款人看診的其實是品種貓，不是浪貓，呼籲民眾不要受騙。

募款人後來在網路道歉，表示是因經濟狀況不佳，才發起募款，對於自己不當行為造成快樂寵物醫院造成的困擾表示道歉，並自認「有點不道德」，已停止募款。

不過，網友紛紛表示，此一動保詐騙斂財行為不能姑息，還有人認為募款的道歉沒有誠意，並強調就是有這種人害慘後面真正救援動物的人，支持醫院提告，不給他教訓永遠學不乖。

有人在網路稱最近為了救援1隻可憐浪貓，公開募款，但檢附的動物醫院收據證明，卻將原1萬4750元費用竄改為17萬1300元，經醫院要求澄清，才停止募款並道歉。圖／取自快樂寵物醫院臉書
有人在網路稱最近為了救援1隻可憐浪貓，公開募款，但檢附的動物醫院收據證明，卻將原1萬4750元費用竄改為17萬1300元，經醫院要求澄清，才停止募款並道歉。圖／取自快樂寵物醫院臉書
有人在網路稱最近為了救援1隻可憐浪貓，公開募款，但檢附的彰化市快樂寵物醫院收據證明，卻將原1萬4750元費用竄改為17萬1300元，經醫院要求澄清，才停止募款並道歉。記者劉明岩／攝影
有人在網路稱最近為了救援1隻可憐浪貓，公開募款，但檢附的彰化市快樂寵物醫院收據證明，卻將原1萬4750元費用竄改為17萬1300元，經醫院要求澄清，才停止募款並道歉。記者劉明岩／攝影
有人在網路稱最近為了救援1隻可憐浪貓，公開募款，但檢附的彰化市快樂寵物醫院收據證明，卻將原1萬4750元費用竄改為17萬1300元，經醫院要求澄清，才停止募款並道歉。記者劉明岩／攝影
有人在網路稱最近為了救援1隻可憐浪貓，公開募款，但檢附的彰化市快樂寵物醫院收據證明，卻將原1萬4750元費用竄改為17萬1300元，經醫院要求澄清，才停止募款並道歉。記者劉明岩／攝影

募款 浪貓 詐騙

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