巨城撿到湯姆熊會員卡 新竹男爽花萬張彩票兌換家電...慘了

新竹高姓男子今年1月在巨城百貨拾獲湯姆熊會員卡，竟將卡片中的2萬6878張彩票，私自兌換電火鍋、吹風機、眼部按摩器、迴力車和飲料等贈品，失主發現會員卡遺失，向店家申請補發，卻發現卡內彩票數僅餘2178張，憤而報警。新竹地院依侵占遺失物罪，判處高男罰金1萬元，緩刑2年。

判決書指出，高男今年1月23日晚間8時許在巨城百貨8樓湯姆熊歡樂世界內，撿到劉姓男子的VIP會員卡，由於該卡提供會員存入遊戲所得彩票，失主劉男當時卡內有2萬6878張彩票，高男明知該會員卡為劉男所有，卻將該卡侵占入己。

高男拾得會員卡後，隔天就將2萬6878張彩票換得電火鍋、吹風機、煮藝鍋、眼部按摩器、迴力車、飲料等物，共花掉2萬4700張彩票，劉男發現卡片遺失，1月27日到湯姆熊補發會員卡時，發現內彩票數僅餘2178張，因而報警處理。

法官認為，高男曾因侵占他人遺失之物遭判緩刑，期滿未經撤銷後又再犯，顯見其法治觀念實有待加強，為使高男深切反省，具備正確法治觀念，並預防再犯，最後依侵占遺失物罪判處高男罰金1萬元，緩刑2年，緩刑期間6月內向公庫支付2萬元，並至指定機關提供40小時義務勞務，接受法治教育課程2場次。