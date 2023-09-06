快訊

喊完「黃金十年」就破產：英國伯明罕掉落赤字深淵

好市多換聯名卡 小心突收「1,800元年費」！3招安全下庄

賴清德新北萬里老家有問題 新北市府勘查證實：確實是違建

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嚴防山道猴進化都市猴 板橋警強力取締揪25輛噪音車

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

為打擊犯罪嚴防改裝車噪音擾民，板橋分局昨晚動員大批警力前往青少年、幫派經常出沒聚集場所，以及曾發生打架滋事的場所實施擴大臨檢。並與環保局人員聯合稽查取締改裝噪音車，扼殺山道猴子進化為都市猴。總計一晚共取締7件無照駕駛、25輛改裝排氣管噪音汽機車、3名通緝犯及3名嫌犯，有效維護治安。

板橋分局表示，警方於轄內數處重要路口採取口袋戰術，並以機動測速照相、交通稽查等方式來針對改裝車、改裝排氣管等車輛取締、告發。另外也與環保局人員在板橋土城交界周邊道路執行聯合稽查，針對改裝車、噪音車等車輛加強取締、告發。共計攔查上百輛汽機車，其中查獲7件無照駕駛，25輛汽機車因改裝排氣管產生噪音，由環保局依噪音管制法相關規定告發。

另外也統合偵查隊、警備隊及各派出所等優勢警力，前往治安顧慮場所及重要幹道執行臨檢，並向業者宣導反毒及反暴力觀念，總計一晚共查獲詐欺通緝犯3名，違反菸害防制法2人、違反社維法1人。

板橋分局長黃南山表示，警方將持續與環保局聯合稽查，直到噪音車擾民情形有明顯改善為止。另9月為交通安全月，警方也持續嚴格取締酒後駕車、路口不停讓行人違規，呼籲民眾切勿心存僥倖，以免違規受罰造成荷包失血。

警方前往卡拉OK店臨檢。記者黃子騰／翻攝
警方前往卡拉OK店臨檢。記者黃子騰／翻攝
警方前往釣蝦場臨檢。記者黃子騰／翻攝
警方前往釣蝦場臨檢。記者黃子騰／翻攝
警方與環保局人員執行聯合稽查。記者黃子騰／翻攝
警方與環保局人員執行聯合稽查。記者黃子騰／翻攝

噪音 臨檢 通緝 警察

延伸閱讀

比照酒駕累犯去殯儀館 新北噪音車累犯要「體感講習」

潤泰楊梅廠染藍溪今仍有死魚及汙水 環保局三度告發

蔣萬安談山道猴子 鼓勵新手機車駕駛受道安訓練

板橋一處地下室隔10間套房做蝸居牟利 新北強制斷電

相關新聞

旭新科技遭檢指控吸金73億 業者今發聲明：無不法

台中地檢署今偵結起訴旭新科技公司吸金73億元案，以違反銀行法起訴陳姓負責人等15人，旭新科技在官網發布聲明，強調公司嚴格...

涉賄羈押消瘦10多公斤 郭信良交保：司法會還清白

無黨籍台南市前議長郭信良涉嫌在佃西自辦重劃案向業者收賄1300萬元，台南地檢署昨偵結起訴8人，台南地院昨晚裁定郭信良15...

向心夫婦再判無罪 台高檢：收到判決後再研議是否上訴

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，因王立強共諜案被依涉犯國安法遭檢方偵辦，日前經台高檢駁回再議，不起訴確定；夫婦二人另...

逃13年移工拿鐵管活活打死女友 酒精成癮獲減刑判關8年定讞

泰國籍逃逸移工Satcha Chirayu（中文名吉拉佑）前年酒後持鐵管痛毆同為逃逸移工的女友阿真致死，他犯後主動向警方...

竄改毛小孩就診收據騙募款 差11倍！彰化1家寵物醫院莫名背鍋

詐騙手法推陳出新，有人最近在網路稱為了救援1隻可憐浪貓，公開募款，卻將就醫收據原1萬4750元費用竄改為17萬1300元...

巨城撿到湯姆熊會員卡 新竹男爽花萬張彩票兌換家電...慘了

新竹高姓男子今年1月在巨城百貨拾獲湯姆熊會員卡，竟將卡片中的2萬6878張彩票，私自兌換電火鍋、吹風機、眼部按摩器、迴力...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦