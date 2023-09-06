嚴防山道猴進化都市猴 板橋警強力取締揪25輛噪音車

為打擊犯罪嚴防改裝車噪音擾民，板橋分局昨晚動員大批警力前往青少年、幫派經常出沒聚集場所，以及曾發生打架滋事的場所實施擴大臨檢。並與環保局人員聯合稽查取締改裝噪音車，扼殺山道猴子進化為都市猴。總計一晚共取締7件無照駕駛、25輛改裝排氣管噪音汽機車、3名通緝犯及3名嫌犯，有效維護治安。

板橋分局表示，警方於轄內數處重要路口採取口袋戰術，並以機動測速照相、交通稽查等方式來針對改裝車、改裝排氣管等車輛取締、告發。另外也與環保局人員在板橋土城交界周邊道路執行聯合稽查，針對改裝車、噪音車等車輛加強取締、告發。共計攔查上百輛汽機車，其中查獲7件無照駕駛，25輛汽機車因改裝排氣管產生噪音，由環保局依噪音管制法相關規定告發。

另外也統合偵查隊、警備隊及各派出所等優勢警力，前往治安顧慮場所及重要幹道執行臨檢，並向業者宣導反毒及反暴力觀念，總計一晚共查獲詐欺通緝犯3名，違反菸害防制法2人、違反社維法1人。

板橋分局長黃南山表示，警方將持續與環保局聯合稽查，直到噪音車擾民情形有明顯改善為止。另9月為交通安全月，警方也持續嚴格取締酒後駕車、路口不停讓行人違規，呼籲民眾切勿心存僥倖，以免違規受罰造成荷包失血。