行駛途中任意煞車遭舉發 台南法官認非惡意同日撤3單

趙姓男子去年1月間騎車經永康區復華三街，駛至復華三街與復國一路交岔路口暫停並回頭查看後方車流，遭轎車鳴按喇叭後檢舉，他被依道交管理處罰條例43條「在行駛中驟然煞車」挨罰1萬2千元，林姓、賴姓兩男子也都遭同款挨罰，台南地院法官認非惡意危險駕駛，同一天撤銷3處分。

判決指出，前年11月7日，85歲賴姓男子中午11時42分許駕駛轎車沿永康區中正北路西向車道駛，駛至中正北路與中正北路71巷交岔路口前方時，在該路口前外側車道暫停巷口，後方轎車見賴車暫停也減速，並在外側車道倒車，車尾碰觸後車車頭，賴車暫停等待慢車道機車穿越時，經後車駕駛招手示意擦撞後，他才右轉駛入中正北路71巷口前後停車。

員警認他違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款「非遇突發狀況，在車道中暫停」，台南市府交通局罰鍰1萬8000元，記違規點數3點。他不服提行政訴訟。

賴表示，因不熟路況而錯失於中正七街交岔路口右轉，以時速約10公里車速緩速前行，行至71巷交岔路口欲右轉，因巷道過小，所以先靠邊，但見後車招手後下車處理事故。他因年邁在駕駛找路與判斷距離時較不準確，並未迫使他車讓道或任意在車道暫停行為。

無獨有偶，去年7月25日下午6時24分，林男開車沿北區公園路南向內側禁行機慢車車道穿越公園路與公園路1074巷交岔路口前時，即遭機車騎士檢舉，違規行駛內側車道阻擋前方，林車趁前方加油站北側入口前路中未劃設雙黃線缺口，向左跨越雙黃線後利用北側缺口路段超越其機車等行為，提出檢舉。

警方依違反道交處罰條例第43條第4項「非遇突發狀況，在行駛途中任意煞車」舉發，交通局裁罰吊扣汽車牌照6個月。

林男指出，機車違規行駛禁行機車道，他超車駛回內側車道時，因前方路口號誌紅燈才減速煞停，是機車騎士自後靠近，他並未在行駛途中任意煞車。

台南地院指出，道交處罰條例第43條應以是否構成惡意危險駕駛為判斷標準。基於該條例是以針對飆車與危險駕駛為處罰對象，僅需客觀上非出於惡意駕駛（逼車）或危險駕車，在通常行駛過程中發生意外事件，致使駕駛人需減速、煞車或暫停車道以為應變或處置，均可認屬突發狀況。

同時，審查被檢舉車輛行車是否已達惡意危險駕駛程度，如攝影者本身涉及被檢舉車輛駕駛動向，也應將攝影者行車動向納入考量，以避免舉發偏頗。法官同一天內撤銷3處分。