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向心夫婦再判無罪 台高檢：收到判決後再研議是否上訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，因王立強共諜案被依涉犯國安法遭檢方偵辦，日前經台高檢駁回再議，不起訴確定；夫婦二人另涉洗錢，二審高等法院今判決兩人無罪，若檢方再行上訴將有速審法適用的問題，台高檢對此表示，將等收到判決書後，再行研議是否上訴。

向心、龔青夫婦滯台近4年，檢方共諜辦不成改辦洗錢，指控向心夫婦將旗下公司中國趨勢股份，賣給在對岸違法吸金的國太集團，再將犯罪所得轉入台灣購買豪宅置產。但一審認為，向心無從得知國太用來買股份的資金是犯罪所得，當初交易價算合理，也查無向心夫婦與國太共謀洗錢的事證，因此判決2人無罪。

依速審法規定，向心案已經二個審級的法院判決無罪，檢方若要上訴，須明確指出判決適用法令有牴觸憲法、違背司法院解釋或違背判例等情況，才能上訴，否則最高法院將予以駁回。

向心、龔青夫婦被控洗錢，二審仍判決無罪，台高檢表示將等收到判決書後，再行研議是否上訴。記者王宏舜／攝影
向心、龔青夫婦被控洗錢，二審仍判決無罪，台高檢表示將等收到判決書後，再行研議是否上訴。記者王宏舜／攝影

洗錢 向心夫婦 王立強 國安法 吸金

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