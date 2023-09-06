機車騎士導航設定錯誤闖國道5號 至少罰3000元

31歲徐姓男子昨天騎機車載著友人打算前往花蓮遊玩，因導航設定錯誤闖入國道5號被警方攔下，警方依法製單舉發，至少開罰新台幣3000元。

徐男昨天上午11時許騎機車從羅東交流道上國道5號一路往南行駛，行經地磅站時，工作人員發現有機車誤闖國道通報警方，國道公路警察局第9公路警察大隊獲報後，立即派遣警車前往攔停稽查。

警方在蘇澳交流道將機車攔下，引導進入蘇澳服務區，並告知徐男已違反道路交通管理處罰條例，依法可處新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰，並製單舉發。

國道9隊今天表示，民眾騎機車設定導航時，要特別注意避開國道，若不小心誤上國道，應立即停靠路肩，並撥打1968或110求援，警方會立即到場協助。