逃13年移工拿鐵管活活打死女友 酒精成癮獲減刑判關8年定讞

泰國籍逃逸移工Satcha Chirayu（中文名吉拉佑）前年酒後持鐵管痛毆同為逃逸移工的女友阿真致死，他犯後主動向警方自首，酒測值高達每公升1.39毫克，最高法院依傷害致死罪判8年徒刑定讞。

吉拉佑2008年5月17日來台工作，4個月後逃跑成為逃逸移工，而他2017年和來台工作15年的阿真交往，同居在台中市的果園工寮，平時受雇到果園工作。

吉拉佑2021年8月9日下午5時許，外出喝酒返回工寮後，和阿真發生爭吵、肢體衝突，他一時憤怒拿擋住工寮大門的鐵管，猛力毆打阿真頭部及腋下，造成阿真左太陽穴撕裂傷2處、胸腹大片挫傷、肋骨骨折，傷重倒臥在工寮內瓦斯爐前。

吉拉佑發現阿真倒地不起、頭部流血，立即打電話托雇主呼叫救護車，緊急將阿真送醫救治仍不治，他主動向員警坦承犯行，酒測值高達每公升1.39毫克。

法院根據鑑定結果，認為吉拉佑長期飲酒已達成癮程度，犯案時辨識行為能力顯著降低，依刑法第19條減刑，審酌吉拉佑雖是逃逸外籍勞工，在我國沒有合法居留權利，但在本案之前在我國沒有任何犯罪紀錄，犯後至今未能與被害人家屬達成和解或賠償損害，台中高分院二審傷害致死罪判刑8年，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

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