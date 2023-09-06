比照酒駕累犯去殯儀館 新北噪音車累犯要「體感講習」

新北市每年陳情案件多達數萬件，環保案件占30％最高，又以噪音、餐廳異味、環境衛生排名前三，新北市環保局表示，新北除針對噪音延長管制時段，全天候透過科技管制噪音車，針對拒不改善車主，可按次開罰，並比照酒駕累犯到殯儀館打掃，要求噪音累犯車主與環警共同前往現場稽查噪音車，感受噪音惱人之處，同理他人。

新北市環保局長程大維6日在市政會議提出「環保顧民情，守護好環境」專案報告，他分析近4年新北民眾在意的環保問題，前三名為噪音44%、餐廳異味25%、環境衛生24%，而困擾民眾的一再陳情案件則佔總案件的7%，同樣以噪音比例最高。

程大維表示，目前法令針對噪音案件，會要求先勸導才開罰，導致案件一再發生，環保局透過「法令管制」、「科技執法」、「源頭管制」及「跨域合作」等連環策略解決。

在噪音方面市府「法令管制」延長噪音管制時段，包括加嚴管制卡拉OK，夜間10時至隔天8時，及假日中午12時至下午2時不得使用設備，另擴大管制夜間施工時段並要有降噪設備；另市府也全天候管制噪音車，建置全國最多170處的車牌AI辨識「科技執法」及環警夜攔取締，2019年至今裁罰近5萬件。

對拒不改善車主，市府除按次開罰，並比照酒駕累犯到殯儀館打掃，要求噪音累犯車主與環警共同前往現場稽查噪音車，感受噪音惱人之處，希望車主產生同理心促使改善。

民眾第二在意的餐廳異味，市府擴大列管餐飲業，家數5500家是全國最多，規模未達列管條件「100平方公尺或30座位數以上」餐飲店家中，若經一再被陳情次數達三次以上，也會優先納入管制對象，環保局會不定期前往查核。

程大維說，環境衛生方面，新北2021年調高任意棄置垃圾及家具、亂丟煙蒂等7項環境汙染行為裁罰金額，已有效減少20.9%案件；而嚴重破壞環境非法棄置行為，更結合道路交通管理處罰條例吊銷駕照，後續也將訂定「環境維護管理自治條例」，新增集會遊行（如遶境）清潔維護、資源回收登記管理、公廁清潔維護及廢棄車輛管理等。

程大維表示，一再陳情案大多是現行環保法規無法有效解決的，卡拉OK噪音透過公安小組跨局處合作，自2022年起共斷水斷電11處，陳情案件自2023年6月起歸零，未來噪音、異味及髒亂等一再陳情案件，環保局都將其列管並善用市府團隊及跨縣市合作，期望在未來4年內將一再陳情數由7%降至3%。

新北市長侯友宜表示，許多問題都是跨域的，要縣市合作共好才是國民之福，新北目前已有基北北桃、北台八縣市交流平台等，市府團隊將繼續與其他縣市充分溝通、互助互惠。